Cantiere Quarto Ponte, dall’11 agosto chiude il parcheggio del Bione

Procede il cantiere dei lavori per la realizzazione dello svincolo del Bione
Gli utenti del centro sportivo potranno utilizzare l’area di sosta di via Don Ticozzi
LECCO – Si ricorda che a partire da domani, lunedì 11 agosto, è programmata la chiusura definitiva del parcheggio di piazza Atleti Azzurri d’Italia, dove troverà spazio la rotatoria nord del nuovo raccordo. Procede, quindi, il cantiere dei lavori programmati per la realizzazione dello svincolo del Bione, collegato con la creazione del quarto ponte. Per gli utenti del centro sportivo comunale sarà possibile continuare a utilizzare l’area di sosta di via Don Ticozzi, confinante coi campi sportivi del centro.