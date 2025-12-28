Capodanno a Lecco, divieti e limitazioni alla viabilità sul lungolago e in centro

Divieto di transito in Lungolario Isonzo e largo Europa dalle ore 22 del 31 dicembre

Vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo

LECCO – In vista dei festeggiamenti per il nuovo anno, per salvaguardare la sicurezza delle persone che ​affolleranno il centro cittadino e il lungolago, il Comune di Lecco ha previsto alcune divieti e delle modifiche alla viabilità per il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Lato viabilistico, dalle 22 del 31 dicembre all’1 del 1° gennaio è istituito il divieto di transito in Lungolario Isonzo e largo Europa e dalle 19.30 del 31 dicembre all’1.00 del 1° gennaio il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Lungolario Isonzo. Verranno inoltre installati sbarramenti di protezione con veicoli di servizio in piazza Cermenati/Lungolario Isonzo, presso la rotatoria di via Costituzione/via Leonardo Da Vinci/Lungolario Isonzo e in largo Europa, mentre resterà consentita l’uscita dalle aree di sosta di via Nullo. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Inoltre, dalle 20 del 31 dicembre alle 5 del 1° gennaio, sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e la detenzione di contenitori di vetro o di metallo su tutto il lungolago e in largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, via Cornelio, vicolo Torchio, vicono Granai, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via F.lli Cairoli, via Cavour, piazza Diaz, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri. A questo collegamento l’ordinanza sindacale.