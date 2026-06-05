Carenza di infermieri, via libera al piano triennale di Regione Lombardia

Il Consiglio regionale ha approvato il Piano Lombardia Infermieri 2026-2028 per contrastare la carenza di personale sanitario

Previsti incentivi economici, borse di studio, welfare abitativo e monitoraggio dei posti vacanti nei reparti più critici

LECCO – La carenza di infermieri in Lombardia approda in Consiglio regionale e porta all’approvazione di un piano triennale per rafforzare il personale sanitario. Nel corso della seduta straordinaria dedicata alla “grave carenza di personale infermieristico in Lombardia”, richiesta dalle opposizioni con prima firmataria Lisa Noja (Italia Viva), l’Aula ha approvato a maggioranza l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia e sostenuto dai gruppi di centrodestra.

Il documento impegna la Giunta a varare il “Piano Lombardia Infermieri 2026-2028”, una strategia che punta su formazione, borse di studio, incentivi economici e monitoraggio trimestrale dei posti vacanti nei reparti più critici, a partire dai Pronto Soccorso. Tra le misure previste figurano anche un piano di welfare abitativo in collaborazione con ALER, per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree metropolitane più costose, e il rafforzamento del reclutamento internazionale attraverso partnership stabili, formazione linguistica e verifica delle competenze.

Nell’ordine del giorno sono state accolte anche due proposte presentate dalle opposizioni: quella di Carmela Rozza (PD), relativa all’individuazione di indirizzi regionali vincolanti per l’utilizzo di personale infermieristico e di supporto fornito da soggetti esterni, e quella di Massimo Vizzardi (Gruppo Misto), che sollecita una rapida conclusione delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità 2025-2027.

“La carenza di infermieri è una sfida globale che in Lombardia subisce anche la forte pressione dei mercati esteri confinanti – ha spiegato Christian Garavaglia –. Con questo piano investiamo in modo strutturale sul futuro del nostro sistema sanitario. Vogliamo attrarre i giovani rimettendo al centro la professione, ma anche trattenere chi già lavora nei nostri ospedali attraverso aiuti concreti sul costo della casa, asili nido aziendali e valorizzazione economica”.

Nel corso del dibattito è stato ricordato come, secondo i dati richiamati nella richiesta di seduta urgente, nel 2024 il Servizio sanitario regionale abbia registrato la perdita di 3.523 infermieri, a fronte di 947 uscite dovute al pensionamento. Un fenomeno che si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una carenza stimata di circa 175 mila infermieri rispetto agli standard europei.

“La scarsità di infermieri è una vera e propria emergenza strutturale del sistema sanitario lombardo – ha sottolineato Lisa Noja –. I dati dimostrano che la professione infermieristica sta perdendo attrattività e che sempre più professionisti scelgono di lasciare il servizio pubblico o di trasferirsi all’estero”.

L’Aula ha invece respinto l’ordine del giorno promosso da Carmela Rozza, che proponeva ulteriori misure tra cui una piattaforma regionale per la mobilità del personale sanitario, la creazione di Dipartimenti delle Professioni Sanitarie nelle ASST, campagne di orientamento per rilanciare i corsi di laurea in Infermieristica e nuove borse di studio per gli studenti.

In dichiarazione di voto Lisa Noja e Carmela Rozza hanno espresso soddisfazione per il confronto in Consiglio regionale, chiedendo che agli impegni approvati seguano adeguate risorse economiche.

Nel suo intervento conclusivo l’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha evidenziato come il numero di infermieri in Lombardia sia passato dai 38 mila del 2018 ai 37.523 attuali e ha ricordato che ogni anno entrano nel sistema sanitario regionale circa 2.900 professionisti. “Stiamo lavorando con il Governo sulla possibilità di indicizzazione dello stipendio degli infermieri al costo della vita – ha dichiarato – e abbiamo già invertito la rotta nel primo trimestre del 2026 grazie a bandi di assunzione mirati”. Bertolaso ha inoltre richiamato il progetto avviato con l’Uzbekistan, che ha consentito di formare 150 infermieri e di aprire a Tashkent un ufficio regionale dedicato al reclutamento di personale sanitario.