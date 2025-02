Carnevalone 2025, presentati Re Resegone e Regina Grigna

Antonio Schiripo di Olginate e Micaela Crippa di Merate sono i nuovi regnanti

Il Gran Ciambellano è Pietro Sala di Lecco

LECCO – E’ già tempo di Carnevalone 2025 a Lecco. Questa mattina, martedì 18 febbraio, sono stati svelati i nomi di Re Resegone, Regina Grigna e Gran Ciambellano, i regnanti a cui verranno consegnate le chiavi della città per la settimana di Carnevale che culminerà con la grande sfilata dei carri e la festa del sabato grasso (8 marzo).

Re Resegone – Antonio Schiripo

Antonio Schiripo, classe 1965, residente a Olginate. Due lauree e un master di secondo livello, ha lavorato per il comune di Lecco dal 1997 al 2024 e oggi è funzionario presso il comune di Lissone. Numerose docenze e collaborazioni con Anci su diversi progetti, anche di Protezione Civile, servizio di cui è stato responsabile anche negli anni di lavoro a Lecco.

Regina Grigna – Micaela Crippa

Micaela Crippa, classe 1965, residente a Merate. Giornalista pubblicista, ha lavorato in passato per Il Resegone, Telespazio Lecco, la Gazzetta di Merate e il Giornale di Merate. Oggi è caporedattrice del Giornale di Lecco. Sposata da 31 anni, madre di due figlie e grande amante degli animali (il suo setter irlandese è un fedele compagno di vita), si divide tra passeggiate in montagna e tiro con l’arco, ai quali abbina passioni per la lettura, il teatro, l’astronomia e la cucina.

Gran Ciambellano – Pietro Sala

Pietro Sala, classe 1951, residente a Lecco. Storico operaio della Fiocchi Munizioni di Lecco e attualmente volontario in Anteas Lecco e Fnp Cisl Monza Brianza Lecco. Ha condotto diverse trasmissioni radiofoniche e presentato numerosi concerti bandistici per la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco e il gruppo folcloristico Firlinfeu “Renzo e Lucia” di Lecco.

L’evento, che si svolgerà dal 2 all’8 marzo, anche quest’anno è organizzato da LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) ed è stato presentato stamattina in sala consigliare. “Cerchiamo di fare il meglio per questo evento e far divertire i cittadini – ha detto il presidente Giuseppe Fusi -. Grazie agli sponsor e al comune di Lecco che permettono la realizzazione del evento. Fondamentale anche il ruolo dei volontari senza i quali non ci sarebbero né Carnevalone né LTM”.

Alfredo Polvara di LTM è entrato nel vivo del programma sottolineando un nuovo cambio nel percorso: “Abbiamo deciso di allungarlo per permettere a tutti di partecipare visto che sono attese 25/30mila persone. Si parte come al solito da Piazza Cappuccini, si percorre viale Turati, si passa davanti al municipio dove sarà dislocata la giuria. Il corteo proseguirà verso viale Dante, corso Martiri e via Amendola per arrivare, come l’anno scorso, alla Piccola. Premiazione dei carri e festa saranno in piazza Cermenati visto che piazza Garibaldi non è agibile per via dei lavori del teleriscaldamento”.

Il vicesindaco Simona Piazza ha invitato tutti a partecipare alla grande sfilata dell’8 marzo: “Grazie ai nuovi regnanti, il Carnevale è un evento atteso che riprende parte della cultura della nostra città. Un grazie a tutti, anche a chi si occupa della sicurezza. Durante il Carnevalone ricorrerà quest’anno anche la Giornata internazionale dei diritti delle donne: per questo durante il Gran Galà di venerdì 7 marzo sarà dedicato un momento a questa fondamentale ricorrenza. Immancabili, infine, saranno le visite dei Regnanti alle scuole dell’infanzia, nonché agli istituti riuniti Airoldi e Muzzi, che regaleranno un momento di svago ai più piccoli e agli anziani della città”.

Alla presentazione hanno partecipato anche i vecchi regnanti (Arnaldo Tavola – Re Resegone; Paola Corti – Regina Grigna e Gustavo Perossi – Gran Ciambellano) che hanno augurato ai nuovi di vivere una settimana intensa: “Vi auguriamo di vivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto noi. Farete degli incontri emozionanti che vi rimarranno nel cuore”.

IL PERCORSO DELLA SFILATA DEL CARNEVALONE 2025

IL PROGRAMMA DEL CARNEVALONE 2025