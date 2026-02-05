Carnevalone 2026, svelati i nomi di Re Resegone e Regina Grigna

Andrea Vigevano di Valmadrera e Giovanna Faccilongo di Mandello sono i nuovi regnanti

Il Gran Ciambellano è Rudi Engli, di Lecco

LECCO – E’ già tempo di Carnevalone a Lecco. Questa mattina, giovedì 5 febbraio, come da tradizione, sono stati svelati i nomi di Re Resegone, Regina Grigna e Gran Ciambellano, i regnanti a cui verranno affidate le chiavi della città per la settimana di Carnevale che culminerà con la grande sfilata dei carri e la festa del sabato grasso, in programma il 21 febbraio.

Re Resegone

Andrea Vigevano, classe 1974, residente a Valmadrera. Appassionato di canottaggio e del territorio lariano, pratica da anni questo sport ed è allenatore di II livello della FICSF. Socio fondatore e presidente del Gruppo Manzoniano Lucie Asd, si dedica alla valorizzazione della tradizionale imbarcazione lariana Lucia (Batel) attraverso regate, come il Trofeo Arnaldo Mondonico. Promuove manifestazioni sportive e turistico – culturali anche fuori dal territorio, con una particolare attenzione al volontariato.

Regina Grigna

Giovanna Faccilongo, classe 1983, volto noto in viale Turati dove è nata e cresciuta, attualmente residente a Mandello del Lario. Laureata in Servizio sociale, negli anni ha ricoperto ruoli di docente, educatrice professionale e di sostegno, lavorando in scuole primarie e secondarie, centri di formazione e servizi alla persona del territorio lecchese, rivolgendo una particolare attenzione ai temi dell’inclusione, della comunicazione e del supporto alle fragilità.

Gran Ciambellano

Rudi Engli, classe 1957, residente a Lecco. Agente di commercio da oltre trent’anni e attualmente pensionato molto attivo nel campo del volontariato, in particolar modo all’interno della grande famiglia di Ltm e, saltuariamente, all’interno della croce Rossa Italiana di Lecco.

“Un’occasione per dare un bel biglietto da visita della nostra città, il Carnevalone è sicuramente uno degli eventi che caratterizzano la nostra città” ha detto l’assessore Giovanni Cattaneo durante la presentazione di questa mattina.

“Il Carnevalone, nel suo spirito, unisce il tema della cultura e della tradizione – gli ha fatto eco il vicesindaco Simona Piazza -. Un evento che riunisce in maniera trasversale grandi e piccini, anziani e giovani, ma è anche un momento per combattere l’isolamento sociale. Grazie a LTM che promuove l’evento, grazie ai volontari che si impegnano e grazie ai regnanti”.

Anche quest’anno l’associazione Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) organizzerà il grande evento, con la sfilata del sabato che è capace di raccogliere migliaia di persone lungo il percorso tra carri, gruppi (il numero è in linea con gli anni precedenti) e simpatiche e coloratissime mascherine.

“Una tradizione antichissima che anche quest’anno si rinnova – ha detto il presidente di LTM Salvatore Cappello -. E’ il mio primo Carnevalone da presidente e spero di vedere la stessa affluenza che ha riempito strade e piazze nelle passate edizioni”.

A seguire il Carnevalone dal lontano 1996 Alfredo Polvara, responsabile manifestazioni di LTM: “Prima di tutto voglio rivolgere un ricordo di cuore ad Aloisio Bonfanti, recentemente scomparso, che era legato a doppio filo con questa manifestazione. Si tratta di un evento molto impegnativo soprattutto per tutti gli aspetti burocratici e normative che bisogna seguire, ma resta un importante evento di aggregazione per la nostra città. Più o meno i numeri di gruppi e carri sono in linea con quelli delle edizioni passate. Il grazie speciale va ai volontari senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile e poi agli sponsor che, assieme al contributo del comune di Lecco, consentono di far fronte a tutte le spere che, alla fine, ammontano a circa 40mila euro”.

Il programma

La settimana del Carnevalone si aprirà ufficialmente domenica 15 febbraio con la consegna delle chiavi della città ai regnanti, quindi da lunedì inizieranno i vari impegni: durante la settimana Regina Grigna, Re Resegone e il Gran Ciambellano visiteranno le scuole dell’infanzia cittadine, le Rsa e le realtà aggregative dei diversi rioni portando allegria e musica.

Sabato 21 febbraio si terrà l’attesissima sfilata con partenza alle 14 da piazza Cappuccini (viale Turati) e arrivo all’area della Piccola (via Amendola) passando per le via Sassi, davanti al municipio e via, Digione. Mentre alle 16 in piazza Cermenati sono previste le esibizioni dei gruppi e le premiazioni con un gran finale musicale alle 21 con i Cani Sciolti.