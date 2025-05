Casa circondariale, Lucio Farina confermato Garante per i prossimi 3 anni

Il sindaco ha prorogato l’incarico a Farina, nominato nel 2022

LECCO – Nella giornata di ieri il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha prorogato l’incarico di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, affidato a Lucio Farina nel mese di maggio del 2022, per ulteriori 3 anni.

Il Garante, istituito a Lecco nel 2014, è un soggetto istituzionale che, a titolo onorario, opera a favore delle persone private o limitate nella libertà personale, ospitate in strutture ubicate nell’ambito del territorio di competenza e domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Lecco, tutelandone i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi, attraverso interventi e strumenti di mediazione volti ad allentare le tensioni. Ne promuove il diritto alla salute, alla formazione, al lavoro, all’istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva, alle relazioni familiari e sociali e svolge un’azione di sensibilizzazione, rapportandosi sistematicamente con le associazioni, gli enti e le autorità e può richiedere in qualsiasi momento un confronto con gli organi del Comune sulle materie di propria competenza.

Il dottor Lucio Farina, formatosi come sociologo nel ramo della pianificazione sociale e in possesso di un master in social planning per il terzo settore, è impegnato professionalmente da vent’anni nel settore sociale per la costruzione del benessere e l’inclusione delle persone più fragili. Tutt’oggi, in qualità di direttore del Centro di Servizio per il Volontariato di Monza-Lecco-Sondrio, si dedica attivamente a sostenere, supportare e promuovere il volontariato del nostro territorio, sia in forma individuale che collettiva.