Casa della Carità: brindisi di Natale e nuovi obiettivi a tre anni dall’apertura

Il responsabile Gualzetti: “Il nostro obiettivo è offrire il miglior servizio possibile a chi si rivolge a noi”

Il 20 gennaio si celebreranno i 3 anni dall’apertura: parteciperà l’arcivescovo di Milano Mario Delpini

LECCO – I 200 operatori e volontari della Casa della Carità di Lecco, che ogni giorno si impegnano con passione e sacrificio, si sono riuniti ieri, 10 dicembre, in un momento di festa. Lo scambio degli auguri natalizi della struttura di via San Nicolò è stata l’occasione per un brindisi e per condividere i valori che animano queste persone.

La cena a buffet è stata preparata dai volontari che ogni giorno cucinano una sessantina di pasti di cui usufruiscono 900 persone ogni anno. In seguito, è stata celebrata la messa dal prevosto di Lecco don Bortolo Uberti, che nell’omelia ha ricordato il significato del dono e dell’aiuto, valori che assumono una valenza particolare nel periodo natalizio.

“E’ bello vedere che siete in tanti, che c’è una comunità che crede nella parola di Dio e la mette in pratica – ha dichiarato il prevosto – per Dio le persone più deboli hanno la priorità, per questo è importante impegnarsi per sostenere chi è meno fortunato. Questa deve diventare la nostra mentalità e parte della nostra cultura”.

Il responsabile della Casa Luciano Gualzetti ha ringraziato operatori e volontari, il cui entusiasmo permette di fare la differenza per molte persone: “In questi tre anni abbiamo risposto a molti bisogni. E’ giunto il momento di migliorare il rapporto con il territorio. Il nostro obiettivo è quello di garantire il miglior servizio possibile“.

Gualzetti ha anche annunciato che il 20 gennaio ci sarà un incontro per celebrare i tre anni dall’apertura della Casa, a cui parteciperà l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.

“Organizzeremo un momento di ringraziamento a chi ci ha aiutato – ha specificato Gualzetti – per la Casa della Carità è fondamentale mantenere il dialogo con la città, e il nostro impegno sarà volto a sostenere le persone, aiutandole a riprendere in mano la propria vita. L’incontro del 20 gennaio ci servirà a presentare progetti che abbiamo realizzato nel triennio e a parlare delle iniziative che vorremmo concretizzare.”

“L’obiettivo della Casa di Carità è raggiungere l’economia finanziaria attraverso il miglioramento organizzativo e la costituzione di un soggetto che la gestisca” ha concluso il responsabile.