Case Aler: alla provincia di Lecco 381.390 euro per aiutare 317 famiglie

Da regione Lombardia stanziati complessivamente oltre 2 milioni di euro

Zambelli (Aler): “Intervento concreto a sostegno delle famiglie che hanno dovuto affrontare l’aumento dei costi energetici”

LECCO – “Lo stanziamento di oltre 24 milioni di euro da parte di Regione Lombardia rappresenta un intervento concreto a sostegno delle famiglie che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare l’impatto dell’aumento dei costi energetici”.

Lo dichiara Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, commentando il provvedimento sul contributo di solidarietà approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco.

“Per i territori di Bergamo, Lecco e Sondrio – spiega Zambelli – sono previsti complessivamente oltre 2,2 milioni di euro, che consentiranno di sostenere 1.834 nuclei familiari attraverso contributi destinati a ridurre il peso delle spese abitative e dei servizi. Nel dettaglio, alla provincia di Bergamo sono assegnati 1.578.723 euro per 1.315 famiglie, alla provincia di Lecco 381.390 euro per 317 famiglie e alla provincia di Sondrio 242.664 euro per 202 famiglie. Si tratta di risorse importanti che arrivano in un momento in cui molte persone continuano a fare i conti con gli effetti dei rincari energetici degli ultimi anni. Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria attenzione verso le fasce più fragili della popolazione, mettendo a disposizione strumenti concreti di sostegno”.