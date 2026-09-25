Case di Comunità a porte aperte: nove Open Day con ASST Lecco

Dal 6 ottobre al 3 novembre cittadini e professionisti si incontrano nelle nove strutture del territorio, sempre dalle 10 alle 12

Un’occasione per conoscere servizi, percorsi di accesso e professionalità impegnate nell’assistenza, nella prevenzione e nella presa in carico

LECCO – Le Case di Comunità del territorio lecchese aprono le porte ai cittadini. ASST Lecco promuove nove Open Day per permettere di conoscere più da vicino strutture, servizi e professionisti della sanità territoriale, con la possibilità di visitare gli spazi, informarsi sui percorsi di accesso e fare domande direttamente agli operatori.

Gli appuntamenti prenderanno il via martedì 6 ottobre dalla Casa di Comunità di Lecco e proseguiranno fino al 3 novembre, coinvolgendo complessivamente nove strutture. Ogni Open Day avrà una durata di due ore, dalle 10 alle 12, e sarà dedicato all’incontro tra i cittadini e i professionisti che quotidianamente si occupano di assistenza, prevenzione e presa in carico dei bisogni di salute.

Dopo Lecco, il calendario farà tappa alla Casa di Comunità di Mandello del Lario l’8 ottobre, a Calolziocorte il 13 ottobre, a Merate il 15 ottobre, a Olgiate Molgora il 20 ottobre e a Casatenovo il 22 ottobre. Gli ultimi tre appuntamenti saranno a Bellano il 27 ottobre, Introbio il 29 ottobre e Oggiono il 3 novembre, sempre nella fascia oraria dalle 10 alle 12.

Gli Open Day saranno anche l’occasione per approfondire il ruolo delle Case di Comunità nella sanità territoriale, chiamate a offrire una risposta integrata e di prossimità ai bisogni di cura della popolazione.

“Le Case di Comunità rappresentano il punto di riferimento della sanità territoriale, luoghi nei quali i servizi si avvicinano concretamente ai bisogni delle persone – spiega Gianluca Peschi, Direttore Sociosanitario di ASST Lecco -. Attraverso i nove Open Day organizzati sul territorio, desideriamo offrire ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino i percorsi assistenziali, i servizi e i professionisti che ogni giorno operano a sostegno delle persone fragili, dei pazienti cronici e complessi e delle persone con disabilità”.

Proprio il rapporto con la comunità è un altro degli obiettivi dell’iniziativa. “Aprire le porte delle nostre strutture significa rafforzare il rapporto di fiducia con la comunità, promuovere una maggiore conoscenza dei servizi disponibili e rendere sempre più concreta una sanità vicina, accessibile e orientata alla persona“, conclude Peschi.