Le risorse finanzieranno i progetti del triennio 2027-2029

Coinvolte Aler, Comuni capoluogo e realtà medio-piccole con molti alloggi popolari

LECCO – Regione Lombardia mette a disposizione 45,6 milioni di euro per rafforzare gli sportelli delle Aler e la rete dei servizi sociali e territoriali nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Le risorse serviranno a sostenere presìdi con custodi e community manager, potenziare l’assistenza agli inquilini, attivare uffici mobili e promuovere iniziative per la valorizzazione degli spazi comuni, la legalità e il contrasto al degrado.

La misura è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. Il finanziamento rientra nel Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 e punta a dare continuità ai modelli di intervento già sperimentati in oltre 90 quartieri di edilizia residenziale pubblica in diversi capoluoghi lombardi. Con una prima tranche da 21 milioni di euro sono stati infatti attivati complessivamente più di 50 presìdi territoriali.

Tra gli obiettivi c’è anche il rafforzamento degli sportelli, in particolare quelli degli uffici Aler. I servizi dovranno supportare i cittadini nell’accesso alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi e nelle procedure legate al recupero della morosità.

I 45,6 milioni finanzieranno i progetti relativi al triennio 2027-2029. La quota più consistente, pari a 24 milioni di euro, sarà destinata alle progettualità presentate dalle Aler. Ai Comuni capoluogo e ai Comuni della Città metropolitana di Milano andranno 16 milioni, mentre 5,6 milioni saranno riservati ai Comuni di piccole e medie dimensioni caratterizzati da una significativa presenza di alloggi popolari. Le risorse potranno sostenere sia la prosecuzione delle iniziative già avviate sia la realizzazione di nuovi interventi.

“Come Regione Lombardia stiamo investendo risorse importanti per rendere i quartieri di edilizia popolare luoghi sempre più vivibili, sicuri e integrati nel tessuto sociale”, ha dichiarato Franco. Attraverso Missione Lombardia, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative, l’intervento non riguarda soltanto gli edifici, ma anche il potenziamento degli sportelli e dei servizi, la creazione di punti di riferimento per gli inquilini e il contrasto al degrado. “Vogliamo migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e delle famiglie, assicurando loro ascolto, accompagnamento e sostegno”, ha aggiunto l’assessore.

La misura viene estesa anche ai Comuni di piccole e medie dimensioni che presentano una concentrazione significativa di alloggi popolari. Secondo Franco, è importante rafforzare i servizi soprattutto nei centri che rappresentano un punto di riferimento per chi cerca una casa popolare nel territorio circostante. L’obiettivo, ha sottolineato, è fare in modo che le politiche abitative non si limitino all’assegnazione di un alloggio, ma contribuiscano a costruire comunità più coese e quartieri in cui le persone possano vivere bene.

Per le Aler proseguiranno inoltre gli investimenti nei presìdi territoriali, con un ruolo centrale affidato al community manager. Si tratta di una figura professionale che opera direttamente nei quartieri, offrendo agli inquilini un punto di ascolto e un supporto nella gestione di problemi sociali, amministrativi e tecnici. Un riferimento sul territorio pensato per avvicinare i servizi ai residenti e rispondere in modo più diretto alle loro necessità.