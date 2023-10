Caterina e Francesco sposi: gli auguri della redazione di LeccoNotizie

Il fatidico “sì” ieri, venerdì, nella splendida cornice di Villa Gomes

LECCO – Non è mai puntualissima, anzi… “scusate ma stamattina….”. E se contassimo il numero di volte che dimentica le chiavi della redazione… “nooo le ho lasciate ancora casa”; o il cavetto per ricaricare lo smartphone… “mi sa che l’ho dimenticato, qualcuno me lo presta ?”, ci sarebbe da chiedersi: ma chi la sposa?

Poi, tra una caramella e l’altra, sa farsi perdonare ricucendo dimenticanze e “gap” temporali, lavorando sodo con grande professionalità e, pregio raro, sempre col sorriso.

Una vita di corsa quella della nostra Caterina Franci, come quella di tutti noi alle prese con il nostro “lavoraccio”, se poi a casa hai una bimba da far crescere e un alpinista che ti chiede di sposarti, ecco che il mondo attorno gira ancora più vorticosamente…

Ieri, venerdì 29 settembre 2023, Caterina e Francesco sono riusciti ad abbassare i giri di quel turbinio, alzando i loro cuori sigillati ancor più dal fatidico “sì” pronunciato nella splendida cornice di Villa Gomes a Lecco.

Ai novelli sposi Caterina e Francesco tanta, tanta felicità e i migliori auguri da parte di tutta la Redazione.