Cattedre della Carità: incontro speciale a Lecco per il 50° di Caritas Ambrosiana

Un nuovo approccio ai conflitti che non si limita all’ambito penale, ma abbraccia l’intera vita comunitaria

Appuntamento a giovedì 3 aprile alle 20:45

LECCO – Caritas Ambrosiana e la Caritas di Zona invitano la cittadinanza a partecipare a un incontro speciale, con la partecipazione di testimoni e relatori di rilievo, nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario di istituzione dell’organizzazione. L’appuntamento è per giovedì 3 aprile, alle ore 20:45, presso il Teatro Invito, in via Foscolo 42.

In occasione del 50° anniversario della sua fondazione, che ha visto il suo culmine nella Messa in Duomo e nel concerto alla Scala di Milano lo scorso 15 dicembre, Caritas Ambrosiana ha ideato e sta sviluppando il programma delle “Cattedre della Carità“. Si tratta di incontri di riflessione e approfondimento che coinvolgeranno non solo la città di Milano, ma anche tutte e sette le zone pastorali della diocesi.

Ogni Cattedra prende avvio dall’intervento di un testimone, a partire dal quale si sviluppa un confronto tra esperti, moderato da un giornalista. Ogni incontro si concentra su un tema centrale della contemporaneità, esplorato in relazione con la Carità, che rappresenta l’elemento fondante e identitario di Caritas.

L’iniziativa si prepara a coinvolgere anche la città di Lecco. La Caritas della Zona pastorale III ha scelto di focalizzarsi sul tema della Giustizia riparativa, un nuovo approccio ai conflitti che non si limita all’ambito penale, ma abbraccia l’intera vita comunitaria.

La decisione di trattare questo tema è motivata dal fermento che già da anni caratterizza il territorio lecchese, che ha reso Lecco una delle “Restorative Cities” italiane, riconosciuta come tale dal Forum europeo per la Giustizia riparativa, supportato dall’Unione Europea. Gli organizzatori sperano che i valori e la profezia che permeano la giustizia riparativa possano diffondersi in tutte le comunità, religiose e civili, attraverso un’adeguata azione culturale e di sensibilizzazione.

L’ideazione e la preparazione di questo evento sono il frutto di una proficua collaborazione tra la Caritas di Zona e il Tavolo lecchese per la Giustizia riparativa, L’Innominato.

L’evento è aperto alla cittadinanza. Per motivi organizzativi, si consiglia di effettuare l’iscrizione tramite il seguente link: https://cattedre.caritasambrosiana.it/carita-e-giustizia-riparativa-iscrizione/