Cecchi Paone e Francesco Gabbani le ultime opere dell’artista dei Vip Giò Art

Il pittore lecchese ha recentemente consegnato i suoi ritratti ai due Vip

MILANO – Qualche settimana fa la consegna del ritratto a Cecchi Paone in Valtellina, in occasione del Sondrio Festival, due giorni fa la consegna a Francesco Gabbani, reduce dal Festival di San Remo dove si è classificato al 2° posto con la canzone “Viceversa” Milano.

Si arricchisce il numero di Vip al quale l’artista lecchese Giò Art ha consegnato le sue opere.

Due giorni fa l’ultima consegna a Gabbani: “E’ stato molto contento – fa sapere l’artista lecchese, ribattezzato l’Artista dei Vip – era curioso di sapere quale tecnica e quali materiali avessi usato, gli ho spiegato che questo tipo di opere le realizzo con pastelli su carta Pastelmat. Per me è stato un piacere poter incontrare e conoscere Gabbani, così come lo è stato incontrare Cecchi Paone, gentilissimo ed entusiasta dell’opera, in occasione del Sondrio Festival”.

E le consegne di Giò Art di certo non finiscono qui, in “cantiere” ci sono già altri ritratti. Il prossimo, se non ci saranno stravolgimenti di programmi, sarà quello di Federica Panicucci.

“Colgo l’occasione per ringraziare Marika Cislaghi titolare della Parterr TV con la quale collaboro in questo mio progetto”, conclude Giò Art al secolo Giorgio Colombo.