Centrale del Caleotto. Acinque ha trasmesso a regione gli approfondimenti richiesti

Acquisita una relazione recante il riesame complessivo e puntuale della documentazione prodotta

Regione Lombardia aveva indicato un termine di dieci giorni di tempo per fornire i chiarimenti tecnici di merito

LECCO – “In merito al progetto di sviluppo della rete del teleriscaldamento di Lecco, oggi, Acinque Energy Greenway, che aveva già acquisito dal proprio consulente Tecno Habitat una relazione illustrativa recante il riesame complessivo e puntuale della documentazione prodotta, ha prontamente trasmesso a Regione Lombardia tutti gli approfondimenti tecnici richiesti”.

Regione Lombardia aveva indicato un termine di dieci giorni di tempo per fornire i chiarimenti tecnici di merito, in particolare riguardo ai dati dichiarati sulle emissioni di NOx (ossido di azoto) e CO (monossido di azoto) e alla valutazione complessiva del beneficio ambientale previsto nel progetto del nuovo impianto di cogenerazione del Caleotto e destinato ad alimentare la rete di teleriscaldamento del Comune di Lecco.

I consiglieri comunali lecchesi Corrado Valsecchi e Lorella Cesana, con l’ausilio dei tecnici, avevano scoperto infatti un macroscopico errore presente nello Studio Preliminare Ambientale e riferito alla stima delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO) prodotte dalle caldaie domestiche private. Da qui la richiesta di chiarimenti e ulteriori approfondimenti.