Centro Ascolto Genitori, a Pescate un nuovo servizio di supporto alle famiglie

Nuovo servizio per offrire sostegno alle famiglie con figli preadolescenti (10-14 anni)

PESCATE – Apre il Centro Ascolto Genitori, un servizio gratuito pensato per supportare le famiglie con figli preadolescenti (10-14 anni), offrendo loro un aiuto concreto nell’affrontare le sfide educative e relazionali quotidiane.

L’iniziativa fa parte del progetto “Linfa – Lecco INterventi per le Famiglie“, finanziato da Regione Lombardia attraverso il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Realizzata nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” (DGR 1507/23), l’iniziativa coinvolge ATS Brianza, l’Ambito Territoriale di Lecco, i Comuni del Polo Lago (Civate, Oliveto Lario, Valmadrera, Pescate, Malgrate), Impresa Sociale Girasole e la Fondazione Don Silvano Caccia.

Il Centro Ascolto Genitori è aperto a tutti i membri della famiglia, genitori, nonni e altri adulti di riferimento, e si propone di offrire un supporto iniziale nell’affrontare difficoltà, incertezze e periodi di cambiamento. Grazie alla presenza di un operatore esperto in ambito familiare, il centro fornisce un ascolto attento, orientamento e accompagnamento per aiutare le famiglie a trovare le soluzioni più adatte alle loro esigenze.

“Essere genitori oggi significa affrontare sfide sempre nuove, soprattutto nella fase della preadolescenza, un periodo di cambiamenti importanti per i ragazzi e per l’intera famiglia. Il Centro Ascolto Genitori nasce per offrire un supporto concreto, aiutando gli adulti di riferimento a trovare risposte, strumenti e strategie per affrontare al meglio questa fase di crescita” conclude Silvia Tantardini, Assessore servizi sociali del Comune di Civate e referente politico Polo Lago.

Il servizio sarà disponibile ogni martedì, dalle 17:45 alle 20, presso la Biblioteca di Pescate, in Via Giovanni XXIII, 33.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a: centroascoltogenitori@impresasocialegirasole.org.