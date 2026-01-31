Centro Pertini, nuovo bando del Comune di Lecco per l’animazione giovanile

Candidature aperte per la co-progettazione e la gestione delle attività rivolte ai giovani dai 14 ai 35 anni

Contributi fino a 88 mila euro nell’ambito del progetto “Spazio al Talento”

LECCO – Il Comune di Lecco ha pubblicato un nuovo bando pubblico per individuare i soggetti che contribuiranno alla co-progettazione e alla gestione delle attività di animazione del centro civico Sandro Pertini, all’interno del progetto “Spazio al Talento”. L’avviso fa seguito alle manifestazioni di interesse raccolte con un precedente bando ed è finalizzato a costruire un palinsesto di iniziative dedicate ai giovani.

I soggetti selezionati saranno chiamati a sviluppare attività in ambito sociale, aggregativo, culturale, formativo e sportivo, rivolte a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile all’interno del centro. Gli spazi interessati dalla gestione comprendono ambienti interni ed esterni del Pertini, recentemente riqualificati.

Possono candidarsi soggetti non profit, in forma singola o aggregata, con una composizione prevalentemente under 35, pari ad almeno il 51%. Il bando prevede inoltre una valutazione positiva delle proposte che coinvolgono più realtà giovanili del territorio.

Per la prima fase di attuazione delle azioni co-progettate è previsto un contributo massimo fino a 88.000 euro. Le attività dovranno essere realizzate e rendicontate entro il 6 aprile.

A illustrare il senso dell’iniziativa è l’assessora alla Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili del Comune di Lecco, Stefania Valsecchi, che sottolinea come “la realizzazione di un centro aggregativo per i giovani, gestito dai giovani, rappresenti un obiettivo importante per la città»” Secondo l’assessora, il percorso avviato punta a riconoscere “il fermento, la creatività e la voglia di mettersi in gioco” presenti tra i giovani lecchesi, chiamati non a essere semplici utilizzatori degli spazi, ma protagonisti nella progettazione e nell’animazione del centro.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 23:59 di mercoledì 12 febbraio 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it, indicando nell’oggetto “manifestazione di interesse per la co-progettazione del Centro Pertini” e allegando la documentazione richiesta dall’avviso.