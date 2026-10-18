Centro Sportivo Bione, il gestore chiede più contributi. Il Comune si affida a un legale

Nell’agosto scorso il concessionario ha sollevato la necessità di un riequilibrio economico-finanziario

Incarico da poco meno di 9.500 euro per affrontare le questioni legali alla concessione dell’impianto sportivo

LECCO – La gestione del centro sportivo comunale del Bione finisce sotto la lente di un legale esterno. Il Comune di Lecco ha affidato all’avvocato Giorgio Lezzi, dello studio Osborne Clarke Italy di Milano, un incarico di assistenza legale dal valore complessivo di 9.484,28 euro per affrontare le questioni legate alla concessione dell’impianto sportivo.

La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale del 16 ottobre e nasce dalle criticità emerse nei rapporti tra Palazzo Bovara e Sport Plus, la società che gestisce il centro sportivo. In particolare, nell’agosto scorso il concessionario ha sollevato la necessità di un riequilibrio economico-finanziario del piano economico allegato al contratto. In altre parole, più contributi.

La vicenda si inserisce in una fase di transizione per il Bione. L’affidamento a Sport Plus, inizialmente previsto fino al 31 agosto 2025, era stato prorogato di un anno, fino al 31 agosto 2026. In attesa di definire una nuova modalità di gestione, il Comune ha poi disposto un’ulteriore proroga tecnica fino al 30 giugno 2027, con la possibilità di anticiparne la conclusione qualora venga individuato prima un nuovo gestore.

La proroga, tuttavia, non è ancora stata formalizzata con la sottoscrizione dell’atto da parte di entrambe le parti. È in questo contesto che si inserisce l’incarico legale, finalizzato a fornire all’amministrazione un supporto specialistico per affrontare le questioni connesse alla concessione e alle richieste avanzate dalla società.

Il Comune ha motivato la scelta anche con la necessità di garantire competenze specifiche in materia di servizi pubblici, nonché con gli impegni già in carico all’avvocatura interna. L’obiettivo dichiarato resta assicurare la continuità delle attività del centro sportivo, a tutela degli utenti, delle associazioni sportive e delle scuole che utilizzano gli impianti.