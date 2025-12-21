CESEA celebra il Natale, appuntamento con la comunità e i regali solidali

Un momento di festa, condivisione e solidarietà per celebrare 25 anni di impegno sociale

L’evento si svolgerà lunedì 22 dicembre

LECCO – È arrivato il momento di festeggiare il Natale anche per CESEA e, come ogni anno, l’associazione desidera farlo insieme a chi le è stato accanto fin dall’inizio. L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre alle ore 11, presso il Salottone di via Don Invernizzi, nel quartiere San Giovanni a Lecco.

L’aperitivo, accompagnato dall’ormai leggendario “Bicer de Pom”, sarà anche l’occasione per fare il punto sul percorso fin qui compiuto da CESEA, partendo dalla sua ultima grande sfida: la campagna di fundraising lanciata la scorsa estate per sostenere la sede.

“In questi anni ci siamo resi conto che la nostra famiglia si è allargata: ci prendiamo cura di un numero sempre maggiore di persone fragili e, insieme a loro e grazie a loro, abbiamo ampliato i servizi messi a disposizione della comunità. Proprio come facciamo da 25 anni” spiegano dall’Associazione.

“Lunedì sarà l’occasione per ritrovarci, celebrare questo meraviglioso percorso che continua a emozionarci e condividere la nostra visione di una comunità solidale, che non lascia indietro nessuno – concludono dall’Associazione – Sarà anche possibile scegliere gli ultimi regali solidali e, per chi si è prenotato, partecipare al tradizionale pranzo”.

Per informazioni: Tore Rossi 342 945 8251