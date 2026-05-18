Chiuso, il Palio del Beato Serafino entra nel vivo con incontri e musica

Il programma della 37^ edizione proseguirà fino al 28 maggio tra cucina, gonfiabili, incontri pubblici e appuntamenti religiosi

Domenica 24 la tradizionale benedizione delle fragole legata al miracolo attribuito al Beato Serafino

LECCO – Prosegue all’oratorio di Chiuso il Palio del Beato Serafino, storica manifestazione della Comunità Pastorale Beato Serafino Chiuso-Maggianico arrivata quest’anno alla 37^ edizione. Il programma della festa, iniziato nei giorni scorsi, continuerà fino al 28 maggio con serate musicali, momenti di aggregazione, appuntamenti religiosi, iniziative per famiglie e proposte gastronomiche.

La serata di oggi, lunedì 18 maggio, sarà dedicata alla “Polisportiva 2001 ‘25 anni insieme”, appuntamento in programma dalle 19 all’oratorio di Chiuso.

Il calendario proseguirà martedì 19 maggio con una giornata dedicata anche ai gonfiabili: alle 17 si terrà la festa della scuola elementare Torri Tarelli, mentre alle 21 è prevista la serata musicale con il coro della scuola media Don Ticozzi. Durante la serata sarà possibile cenare con i pizzoccheri.

Mercoledì 20, alle 21 spazio invece al confronto tra i cinque candidati sindaci della città di Lecco, accompagnato dalla proposta gastronomica della polenta taragna.

Giovedì 21, il programma prevede alle 19 la “Serata stinco” in collaborazione con il ristorante Il Giardino, seguita alle 21 dal karaoke con Mimmo e Tore. In menù lo “stinco di maiale”.

Venerdì 22, altra giornata con gonfiabili, si aprirà alle 11 con la Santa Messa. Alle 12.30 è previsto il pranzo della terza età organizzato in collaborazione con “Il Giglio” e con il Comune di Lecco. Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio all’animazione con “La Brianza dei Cantastorie”, mentre alle 21 andrà in scena il concorso canoro per bambini “Palio in canto”.

Sabato 23 il gruppo Alpini di Chiuso e Maggianico proporrà alle 19 il risotto del “Magnodeno”, seguito alle 21 dalla serata musicale del gruppo Exodus con “Tributo a Battisti”. Anche in questa giornata sarà presente l’area gonfiabili.

La chiusura della manifestazione è fissata per domenica 24 maggio. Alle 11.15 verrà celebrata la Santa Messa alla statua del Beato Serafino, seguita dal pranzo comunitario. Nel pomeriggio sono in programma la benedizione delle fragole, rito legato al miracolo attribuito al Beato Serafino: secondo la tradizione, il sacerdote fece trovare delle fragole sotto la neve a un gruppo di bambini perché venissero portate a una bambina malata che, dopo averle mangiate, guarì. Dopo la benedizione, le fragole verranno distribuite ai presenti. La giornata si concluderà con la merenda per tutti in oratorio e, alle 21.30, con l’estrazione della lotteria.

Ultimo appuntamento previsto giovedì 28 maggio con la corsa in montagna “Go In Up” sul percorso Chiuso-Camposecco.

Per tutta la durata della festa resteranno aperti cucina, bar e pizzeria dalle 19 alle 23, mentre il mercatino del riuso sarà aperto ogni sera dalle 20.