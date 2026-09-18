Chiuso il servizio di car sharing, risolto consensualmente il contratto con la società E-Vai

Impossibilità di proseguire il servizio
Parolari: “Il modello di business prospettato al Comune si è rivelato, in tutta la regione, un modello precoce”
LECCO – A seguito dell’impossibilità di proseguire il servizio, è stato risolto consensualmente in data odierna (18 settembre) il contratto di car sharing in essere tra il Comune di Lecco e la società E-Vai Srl per gli anni 2026/2027.
La risoluzione consensuale dell’accordo segue l’interruzione, a decorrere dal 1° settembre 2026, della componente di rete del servizio (denominata E-Vai Regional Electric) progettata per garantire la mobilità intermodale sul territorio regionale.
“Il modello di business prospettato al Comune – evidenzia l’assessore alla Viabilità del Comune di Lecco Stefano Parolari – si è rivelato, in tutta la regione, un modello precoce”.
QUI LA DETERMINAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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