Ci vuole Fiore, tre eventi nell’ex locale della ‘ndrangheta coi giovani competenti

Un concerto, uno spettacolo teatrale e una performance finale dedicata alla storia di Fiore

Un modo per dare risalto a questo luogo fondamentale per la cultura e la storia del Lecchese

LECCO – A “Fiore – Cucina in Libertà”, noto locale lecchese confiscato alla ‘ndrangheta e da qualche anno tornato a nuova vita come simbolo di legalità, è nata la nuova rassegna: “Ci Vuole Fiore”. In programma tre eventi: un concerto, uno spettacolo teatrale e una performance finale dedicata alla storia del locale di via Belfiore.

Gli eventi culturali, realizzati nell’ambito del progetto The Factory, vedono in campo i giovani competenti di Living Land e Consorzio Consolida in collaborazione con Lo Stato dell’Arte e Libera Lecco. Primo appuntamento mercoledì 19 aprile ore 18.30 con l’aperitivo in concerto che vedrà protagoniste le cantautrici Sara Velardo e Sue. Tutti gli eventi saranno accompagnati dalla cucina di Fiore che per la prima volta si confronta con il finger food dando ampio spazio alle sue specialità culinarie provenienti da realtà locali, ma anche dai terreni confiscati alle mafie nel Sud Italia.

Tutto questo nasce da sei ragazzi del territorio che, grazie al progetto The Factory e al bando Giovani Competenti promosso dal Consorzio Consolida, sono stati selezionati per contribuire a dare un nuovo volto a questo luogo fondamentale per la cultura e la storia del Lecchese.

Dopo l’appuntamento di domani in cui le cantautrici presenteranno le loro canzoni in un concerto appositamente dedicato a Fiore, la rassegna proseguirà il 10 maggio, ore 18.30, con lo spettacolo teatrale del Lo Stato dell’Arte “Disonorata, le mafie non uccidono le donne”. Ultimo appuntamento il 24 maggio alle 18.30 “Da Wall Street a Fiore”, visita teatralizzata con i Giovani Competenti. Ingresso libero (5 euro con drink; 10 euro drink e food).