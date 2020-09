Cinema Palladium, due ingressi omaggio per gli abbonamenti non goduti

Stagione interrotta a metà a causa del covid

Due ingressi omaggio per la programmazione di prima visione

LECCO – Con la chiusura delle sale cinematografiche avvenuta il 23 febbraio scorso, a seguito del Dpcm che contiene le misure anti covid 19, la rassegna del Cinema Teatro Palladium di Lecco si è interrotta a metà e sono stati proiettati 5 dei 10 film programmati.

“Per un certo periodo si era coltivata l’idea di rinviare i cinque titoli all’autunno, ma l’andamento della pandemia e in particolare la ridotta capienza della nostra sala ce lo impedisce – hanno spiegato dallo staff -. A tutti i possessori dell’abbonamento che si presenteranno alla cassa del cinema (si prega di visionare gli orari di apertura nel sito cinemapalladium.com oppure sui social) verranno consegnati 2 ingressi omaggio, validi per la programmazione di prima visione che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2020”.

E’ assolutamente necessario, per motivi fiscali e contabili, che venga consegnato il talloncino dell’abbonamento alla rassegna, senza il quale non sarà possibile procedere alla consegna dei biglietti omaggio: “Vi ringraziamo per la pazienza avuta in questi mesi, ma comprenderete senz’altro l’assoluta straordinarietà degli eventi che stiamo vivendo e che ha scompigliato i vostri e i nostri programmi”.