Cinque cani in cerca di una famiglia, l’appello di Protect the Dog

Sono Rio, Giorgio, Lana, Jack e Orso

Si trovano tra Lecco e Como

LECCO – Cinque storie diverse, ma tutte con lo stesso bisogno: trovare una famiglia. L’associazione Protect the Dog rinnova l’appello per l’adozione di alcuni cani che si trovano tra Lecco e Como e che aspettano una casa e una persona pronta a prendersi cura di loro.

Tra loro c’è Rio, un cucciolo nato a giugno 2026 che oggi si trova in stallo a Como. È stato trovato quando aveva meno di un mese davanti a un cancello, insieme alla mamma e ai fratellini. Ora è rimasto l’unico senza una famiglia. Da adulto dovrebbe raggiungere una taglia medio-contenuta, tra i 15 e i 18 chili. Viene descritto come sano, giocherellone e molto dolce, con tanta voglia di correre, giocare e scoprire il mondo. Sarà affidato con vaccini, microchip e sverminazione, dopo questionario conoscitivo e colloquio preaffido.

C’è poi Giorgio, un mix Labrador nato nel luglio 2025, che si trova in provincia di Lecco. La sua è una storia di abbandono: ha vagato per giorni, spaesato e impaurito, fino a quando, affamato e stremato, si è accasciato davanti a una villetta. Messo in sicurezza, ha mostrato subito la sua indole dolce e affettuosa.

Giorgio è socievole con le persone e con gli altri cani, vivace e giocherellone. Ama correre, fare passeggiate e, come raccontano i volontari, anche l’acqua. È castrato, vaccinato, microchippato ed è risultato negativo ai test per leishmaniosi ed ehrlichiosi.

La terza storia è quella di Lana, nata il 29 giugno 2017 e di taglia media. Per lei gli anni sono trascorsi dietro le sbarre di un canile, senza una famiglia e senza una vera casa. I volontari raccontano di una cagnolina che ha trascorso gran parte della sua vita in canile e che ora cerca una possibilità diversa.

Lana va d’accordo con tutti. L’appello è quello di darle finalmente la possibilità di conoscere la vita fuori dal canile e di trovare una famiglia che possa accoglierla e farle scoprire cosa significa essere amata.

C’è poi Orso, nato il 20 dicembre 2024 e di circa 22 chili. Anche lui ha trascorso tutta la sua vita in canile, vedendo partire uno dopo l’altro i suoi fratellini mentre per lui non arrivava nessuna richiesta di adozione.

Per aumentare le sue possibilità di trovare casa è stato portato a Lecco. Orso è un cane nero, un colore che secondo i volontari spesso rende più difficile attirare l’attenzione degli adottanti. È sterilizzato e in regola con le vaccinazioni. È buono, va d’accordo con cani e gatti, anche se ha bisogno di un po’ di tempo per fidarsi. Può vivere in diversi contesti, purché non si tratti di una zona particolarmente trafficata e caotica.

Infine c’è Jack, già protagonista nei mesi scorsi di un appello insieme a Gianni per evitare l’ingresso in canile. Jack è nato nel 2015, è di taglia media ed è stato salvato da una situazione di grave degrado. Oggi si trova a Lecco ed è descritto come un cane buono e tranquillo. È vaccinato, castrato e microchippato.

Per tutti loro l’associazione rinnova l’invito a non fermarsi alla condivisione sui social, ma a valutare concretamente un’adozione responsabile. Chi fosse interessato può contattare Protect the Dog al 339 148 0657, preferibilmente tramite messaggio WhatsApp, per ricevere maggiori informazioni e conoscere le modalità di adozione.

Un gesto, anche solo una condivisione, può contribuire a far arrivare il loro appello alla persona giusta.