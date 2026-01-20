“Ciò che abbiamo di più caro”: le Scuole di Rancio riflettono sulla tragedia di Crans Montana

La cittadinanza è invitata a un incontro con Matteo Severgnini per discutere di educazione e responsabilità verso i giovani

Appuntamento mercoledì 21 gennaio 2026 nella Sala Don Ticozzi

LECCO – Le Scuole di Rancio di Lecco – la Scuola Primaria Pietro Scola, la Scuola Secondaria di I grado Massimiliano Kolbe e il liceo Giacomo Leopardi – invitano la cittadinanza a un momento di riflessione sui fatti di Crans Montana, tragico evento che ha scosso l’opinione pubblica.

L’incontro, dal titolo “Ciò che abbiamo di più caro. Crans Montana: l’ultima parola sulla vita non è la morte”, si terrà mercoledì 21 gennaio alle 21 nella Sala Don Ticozzi di Lecco e vedrà la partecipazione di Matteo Severgnini, Rettore della Scuola Regina Mundi di Milano. Severgnini approfondirà la proposta educativa che anima le scuole di Rancio, ponendo al centro le responsabilità degli adulti verso i giovani.

“Qual è il ruolo che abbiamo noi adulti nei confronti dei nostri bambini e ragazzi? Quale proposta facciamo? Quale strada indichiamo? Cosa costruiamo con loro e per loro ogni giorno a casa e a scuola?”, queste le domande che presidi e personale scolastico si sono posti e alle quali si cercherà di dare risposta insieme a Severgnini.

L’incontro si propone come un momento di confronto reale tra adulti – genitori e insegnanti – impegnati a condividere la responsabilità educativa e a costruire risposte adeguate alle sfide dei giovani nel contesto odierno. La partecipazione è aperta a tutta la comunità lecchese, con l’obiettivo di promuovere dialogo, consapevolezza e collaborazione tra scuola e società.