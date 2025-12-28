City Angels di Lecco, una vigilia di Natale accanto a chi vive in strada

Un momento intenso e toccante, fatto di stupore, sorrisi e risate

I doni sono stati accompagnati dai biglietti dei ragazzi della Stoppani

LECCO – Durante la vigilia di Natale, i City Angels di Lecco sono riusciti ad avere un ospite davvero speciale in anteprima: Babbo Natale. Nel corso della serata, tra luci, sorrisi e tanta emozione, Babbo Natale ha potuto distribuire regali e dolciumi alle persone fragili che vivono in strada, regalando loro un momento di calore e attenzione in una notte particolarmente significativa.

I doni sono stati accompagnati da biglietti augurali realizzati con cura e affetto dagli alunni delle classi seconde della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Stoppani Lecco 3. Le parole semplici e sincere dei bambini hanno reso ogni regalo ancora più prezioso, creando un ponte di vicinanza tra mondi diversi ma uniti dallo stesso spirito natalizio.

È stato un momento intenso e toccante, fatto di stupore, sorrisi e risate. Un piccolo gesto di condivisione e di avvicinamento che ha saputo scaldare i cuori e rendere tutti, anche solo per una sera, un po’ più felici.