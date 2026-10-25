Civate, piantumati due olivi a scuola: si chiude il progetto “Le Radici con le Ali”

La piantumazione si è svolta la mattina di giovedì 22 ottobre alla presenza delle istituzioni e degli alunni

Un percorso educativo che ha visto protagonisti i bambini di quarta e quinta elementare della scuola primaria A. Manzoni

CIVATE – Una giornata di festa e un segno tangibile di rispetto per il patrimonio ambientale locale. Il giardino della scuola primaria A. Manzoni ospita ora due nuovi olivi, messi a dimora a coronamento dell’iniziativa educazionale Le Radici con le Ali, un percorso promosso dall’Ambito territoriale di Lecco, dal Comune di Civate e da Impresa Sociale Girasole, realizzato mediante il contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese.

La cerimonia di piantumazione si è svolta nella mattinata di giovedì 22 ottobre, vedendo la partecipazione diretta degli alunni frequentanti le classi quarta e quinta elementare, affiancati dal primo cittadino di Civate, Angelo Isella, dall’assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili, Cultura e Biblioteca Ilaria Rocco, dal direttore della Fondazione Casa del Cieco, Claudio Butti, oltre al corpo docente e agli operatori che hanno guidato le attività nel corso dell’anno.

L’impegno profuso sul campo ha inteso unire l’apprendimento teorico e la manualità. L’esperienza dell’assessore Ilaria Rocco ne evidenzia la portata: “Istruzione e cultura non si trasmettono soltanto tra i banchi di scuola, ma anche attraverso il contatto diretto con la natura. Il progetto Le Radici con le Ali ha regalato ai ragazzi del nostro Istituto un’esperienza preziosa, capace di unire l’imparare facendo e il rispetto per la natura. Gli olivi che abbiamo piantumato oggi nel giardino della scuola non sono soltanto alberi, ma simboli di cura e di legame con il territorio. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo percorso di crescita per i nostri cittadini di domani”.

L’iter formativo ha preso il via con una serie di laboratori narrativi svolti all’interno delle aule scolastiche, per poi proseguire sul campo attraverso la visita all’oliveto gestito dalla Casa del Cieco di Civate. In questa sede, gli studenti hanno appreso le fasi di cura dell’albero, realizzando disegni che sono stati successivamente condivisi con gli ospiti della RSA Fondazione Casa del Cieco, originando un’esposizione di opere e ricordi aperta durante la stagione estiva.

Con la ripresa delle lezioni, gli alunni sono tornati nell’oliveto per cimentarsi nella raccolta delle olive e nell’artigianato sostenibile, creando acchiappasogni con legnetti e foglie. L’intervento alla primaria A. Manzoni riflette la finalità più ampia de Le Radici con le Ali, orientata a trasformare la manutenzione degli oliveti e dei frutteti del territorio lecchese in un’occasione di sviluppo, integrazione socio-occupazionale e vicinanza intergenerazionale per l’intera collettività.