La nostra città si attesta al 28° posto e resta nel primo gruppo dei capoluoghi dove si vive meglio

Rispetto al 2025 netto miglioramento sul fronte sicurezza, ma Lecco perde posizioni sul fronte lavoro e reddito

LECCO – Cambio al vertice nella classifica della Qualità della Vita 2026 di Italia Oggi: Bolzano conquista il primo posto, davanti a Milano e Bologna. Padova sale in quarta posizione, Trento è quinta e Rimini entra nelle prime sei, guadagnando sei posizioni rispetto al 2025. Il Nord-Est rafforza così la propria presenza ai vertici: sette delle prime dieci province appartengono a quest’area. Firenze, settima, è l’unica provincia del Centro nella top ten. E Lecco? La nostra città si piazza al 28° posto (su 107 capoluoghi di provincia) perdendo sei posizioni rispetto al 2025. Con un punteggio di 659, Lecco resta però nel primo gruppo delle 30 province per le quali viene data una valutazione complessiva pari a “buono”.

La classifica di Italia Oggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: “Affari e Lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e Sicurezza”, “Reddito e Ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza Sociale” e “Turismo e Cultura”. Alla provincia con il posizionamento migliore vengono assegnati mille punti (Bolzano quest’anno), mentre zero a quella peggiore (Taranto). Le 107 province, a seconda del loro punteggio, vengono poi ripartite in quattro gruppi: 30 nel primo (“Buono”), 30 nel secondo (“Accettabile”), 26 nel terzo (“Discreto”) e 21 nel quarto (“Insufficiente”).

Nelle singole categorie Lecco guadagna rispetto al 2025 nelle categorie Sicurezza Sociale (+25 posizioni); Turismo (+1); Reati e Sicurezza (+18); mentre perde rispetto alle categorie Lavoro (-16); Popolazione (-10); Reddito (-8); Salute (-1); stabili infine le categorie Istruzione e Ambiente.

Nella classifica generale il divario resta netto. Nessuna provincia del Sud entra nelle prime cinquanta: Pescara, al 58° posto, è la prima dell’Italia meridionale e insulare, seguita da L’Aquila e Cagliari. Non mancano i recuperi, da Salerno a Vibo Valentia, ma non bastano a cambiare gli equilibri complessivi. Tutte le 21 province del gruppo di coda appartengono al Mezzogiorno. Chiude Taranto, preceduta da Crotone e Foggia.