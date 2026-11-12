Clima e disuguaglianze, 5 milioni da Fondazione Cariplo: anche Lecco tra i Comuni coinvolti

Il bando coinvolge i capoluoghi lombardi

Prima scadenza il 16 marzo 2027

LECCO – Ondate di calore, povertà energetica e fragilità sociali: gli effetti del cambiamento climatico non colpiscono tutti allo stesso modo e rischiano di aggravare le disuguaglianze già presenti nelle comunità urbane. Per affrontare questa sfida, Fondazione Cariplo lancia la prima edizione del bando “Transizione in Comune”, mettendo a disposizione 5 milioni di euro per sostenere progetti capaci di coniugare sostenibilità ambientale, inclusione sociale e tutela della salute.

L’iniziativa si rivolge ai capoluoghi di provincia della Lombardia, con esclusione del Comune di Milano, e a quelli delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Tra i territori lombardi interessati rientra quindi anche Lecco. Le candidature dovranno essere presentate attraverso partenariati composti dall’amministrazione comunale e da almeno due organizzazioni private non profit, attive rispettivamente in ambito ambientale e sociale.

L’obiettivo è promuovere interventi nelle aree urbane maggiormente esposte agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione ai quartieri caratterizzati da condizioni di povertà e vulnerabilità. I progetti dovranno contribuire a migliorare concretamente la qualità della vita, rafforzando la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, Terzo Settore, servizi sociosanitari e cittadini.

A spiegare il senso dell’iniziativa è Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo: “La transizione climatica può e deve essere anche una transizione sociale”. Con il bando, la Fondazione intende aiutare le città a trasformare una sfida globale in risposte concrete e accessibili, capaci di raggiungere le persone più fragili e i quartieri più esposti. L’obiettivo è mettere in relazione politiche ambientali, sociali, sanitarie e urbanistiche, sperimentando modelli di intervento in grado di ridurre la vulnerabilità socio-climatica e rendere le città più resilienti e inclusive.

Tra le iniziative che potranno essere finanziate figurano la creazione di oasi e rifugi climatici, gli interventi di forestazione urbana, la promozione di Comunità energetiche rinnovabili e solidali (CERS), il potenziamento delle reti e dei servizi di supporto alle persone in condizioni di fragilità, oltre a progetti di educazione energetica e prevenzione sanitaria.

Il bando nasce nell’ambito del progetto integrato “Transizione equa”, che coinvolge le Aree Ambiente, Servizi alla Persona e Ricerca Scientifica di Fondazione Cariplo e si inserisce nella linea di mandato dedicata alla riduzione delle disuguaglianze.

Il percorso di selezione si articolerà in due fasi. La prima scadenza è fissata al 16 marzo 2027, termine entro il quale dovranno essere presentate le manifestazioni di interesse. A partire da aprile, i partenariati selezionati potranno accedere a un percorso di assistenza tecnica messo a disposizione dalla Fondazione per sviluppare nel dettaglio le proposte. La seconda fase si concluderà entro ottobre 2027, quando Fondazione Cariplo procederà alla valutazione finale e alla delibera dei progetti ammessi al finanziamento.