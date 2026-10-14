Codice della Strada. Dal 2028 nuove regole: Rc auto, multe e patenti, ecco le novità

Il Consiglio dei ministri approva il decreto legislativo che ridisegna le regole della circolazione. Entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2028

Divieto di marcia per i veicoli senza Rc auto, sanzioni commisurate allo sforamento dei limiti e nuove disposizioni per motociclisti e monopattini. Per il trasporto professionale il limite sale a 70 anni

ROMA – Multe ridotte per alcune violazioni, ma misure più severe per chi circola senza assicurazione obbligatoria. Cambiano i criteri per le sanzioni legate alla velocità, si accorciano i tempi per notificare i verbali e vengono introdotte nuove regole per la micromobilità e il trasporto professionale. Il nuovo Codice della strada, contenuto in un decreto legislativo di 294 articoli, ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri su iniziativa del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

Il provvedimento passa ora al Parlamento per un parere non vincolante. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2028.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’intervento punta a una diminuzione generale degli importi delle sanzioni, accompagnata da un contrasto più deciso ai comportamenti che mettono a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

Rc auto, divieto di circolazione per chi non è assicurato

Tra le novità più significative figura la stretta sui veicoli privi di copertura assicurativa. Il nuovo Codice introduce il divieto di circolazione a tempo indeterminato per i mezzi che risultano sprovvisti dell’assicurazione obbligatoria.

La procedura prevede controlli attraverso le banche dati della Motorizzazione. Il proprietario viene invitato a documentare l’eventuale presenza di cause di esenzione oppure a regolarizzare la propria posizione. Se il termine assegnato scade senza che la situazione venga risolta, scatta il divieto di marcia.

La relazione illustrativa del provvedimento evidenzia che, in caso di successivo controllo su strada di un veicolo già sottoposto al divieto, l’ente accertatore può avviare direttamente la procedura esecutiva di sequestro.

Si inaspriscono anche le sanzioni per le violazioni commesse con un mezzo non assicurato: gli importi sono generalmente raddoppiati e la decurtazione dei punti dalla patente passa da cinque a sette.

La riforma riguarda anche i veicoli stranieri che circolano in Italia per periodi superiori a 30 giorni. Per questi mezzi viene previsto l’obbligo di assicurazione secondo le regole italiane, oltre alla riscossione coattiva delle somme non pagate dagli utenti stranieri.

Eccesso di velocità, multe proporzionate ai chilometri oltre il limite

Cambiano i criteri per determinare gli importi delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità. Il calcolo viene collegato all’entità effettiva dello sforamento, con l’obiettivo di rendere la multa proporzionata alla gravità della violazione.

In autostrada, il parametro indicato è di 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite. Un superamento di 11 km/h comporterebbe quindi una sanzione di 110 euro, mentre uno di 40 km/h porterebbe l’importo a 400 euro.

Nei centri urbani, dove i limiti sono di 50 o 30 km/h, il calcolo parte invece da cinque euro per ogni chilometro orario di eccedenza. Con un limite di 50 km/h, chi procede a 61 km/h pagherebbe 55 euro; chi viaggia a 90 km/h arriverebbe a una sanzione di 200 euro.

Parallelamente, il decreto rivede al ribasso diversi importi previsti dalla legislazione vigente. I minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni da 83 e 87 euro vengono ricondotte a 80 euro.

La revisione si accompagna alla sospensione dell’adeguamento automatico biennale all’inflazione. Il ministero presenta la modifica come parte di una razionalizzazione complessiva delle sanzioni.

Patenti, trasporto professionale fino a 70 anni

La riforma interviene anche sui limiti anagrafici per chi svolge attività di trasporto professionale di merci e passeggeri.

L’età massima viene innalzata da 68 a 70 anni per le patenti del gruppo 2: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Per continuare a guidare professionalmente oltre i 68 anni sarà prevista una verifica biennale.

La misura riguarda un settore nel quale la disponibilità di autisti rappresenta un tema rilevante e punta ad ampliare il periodo durante il quale è possibile svolgere queste attività, nel rispetto delle verifiche previste.

Per le patenti del gruppo 1, compresa la B, il testo del Sole 24 Ore segnala invece l’estensione del rinnovo decennale fino a 65 anni, rispetto al precedente limite dei 50 anni.

Bici, monopattini e motociclisti: nuove disposizioni

Le modifiche riguardano anche chi si sposta su due ruote.

Per i cosiddetti cicli a propulsione, come le biciclette utilizzate dai rider per le consegne, viene introdotto l’obbligo di casco e contrassegno.

Per i monopattini elettrici è previsto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni.

Per i motociclisti arrivano invece protezioni obbligatorie per la schiena e le mani in autostrada. In caso di incidenti o rallentamenti sarà inoltre possibile utilizzare la corsia di emergenza, garantendo il passaggio dei mezzi di polizia e soccorso.

Verbali, i Comuni avranno 45 giorni per la notifica

Si riducono i tempi per notificare le violazioni accertate a distanza. Quando l’infrazione viene rilevata da remoto e non è possibile procedere alla contestazione immediata, i Comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale.

La modifica viene presentata dal ministero come una misura a tutela dei conducenti e del diritto di difesa.

Cambia anche la gestione dei documenti: non sarà più obbligatorio portare con sé quelli cartacei relativi alla guida e alla circolazione, perché gli organi di polizia potranno verificarli telematicamente.

Disabili, una piattaforma nazionale per il contrassegno

Il nuovo Codice interviene anche sulle procedure relative al Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE).

Tutti i Comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale, con l’obiettivo di garantire il riconoscimento del contrassegno su tutto il territorio italiano.

In caso di mancata adesione, i Comuni non potranno utilizzare i dispositivi di accertamento a distanza per rilevare le violazioni relative alla sosta riservata alle persone con disabilità e alle Zone a traffico limitato (ZTL).

Guida autonoma, il veicolo non dovrà necessariamente essere condotto da una persona

Tra le novità figura anche il riconoscimento della guida autonoma nella definizione stessa di veicolo. Viene così superato il riferimento alla necessità che il mezzo debba essere necessariamente condotto da un conducente.

La modifica aggiorna il quadro normativo rispetto all’evoluzione dei sistemi di guida e rappresenta uno degli interventi contenuti nel decreto legislativo.

Il testo, composto da 294 articoli, dovrà ora completare il passaggio parlamentare previsto per il parere non vincolante. La data indicata per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è il 1° gennaio 2028.