Colletta Alimentare, cresce la solidarietà lecchese: donate quasi 80 tonnellate di alimenti

La trentesima edizione dell’iniziativa si è svolta sabato in una quarantina di supermercati del territorio

Pasta, legumi, conserve e riso tra gli alimenti più donati

LECCO – La solidarietà dei lecchesi si traduce in numeri in crescita, ma soprattutto in tanti piccoli gesti che sfuggono alle statistiche. La trentesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato, ha permesso di raccogliere oltre 45 tonnellate di generi alimentari nella zona settentrionale della provincia di Lecco. Considerando l’intero territorio provinciale, il bilancio sale a 79 tonnellate di prodotti donati.

Un risultato positivo, che conferma la partecipazione dei cittadini all’iniziativa promossa dal Banco Alimentare. Nell’area nord sono stati raccolti precisamente 45.525 chili di alimenti, in aumento rispetto ai 44.293 chili registrati nel 2025. Un incremento che si inserisce in un quadro altrettanto positivo a livello regionale e nazionale: in Lombardia le donazioni hanno raggiunto quota 2.003 tonnellate, con una crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente, mentre in tutta Italia sono state raccolte 8.700 tonnellate, superando le 8.600 del 2025.

Un risultato che assume particolare significato alla luce delle difficoltà economiche che continuano a pesare sulle famiglie. “Nonostante il caro vita e le difficoltà che incidono sui bilanci familiari, la generosità degli italiani non arretra. Migliaia di persone hanno scelto ancora una volta di condividere una parte della propria spesa con chi è in difficoltà”, sottolineano dal Banco Alimentare.

Guardando nel dettaglio ai prodotti raccolti nel Lecchese, a prevalere è stata la pasta, con oltre 10.500 chili donati. Seguono legumi e verdure in scatola, che hanno raggiunto quota 9.406 chili, conserve e sughi di pomodoro con 6.869 chili e riso con 5.964 chili. Nel carrello della solidarietà non sono mancati latte, olio e tonno in scatola. Tra le novità di questa edizione figuravano anche le merendine per la colazione, di cui sono stati raccolti oltre 1.400 chili.

Ma il bilancio della giornata non si esaurisce nelle quantità. A sottolinearlo è Giovanni Panzeri, responsabile della Colletta Alimentare a Lecco, che ricorda uno degli episodi più significativi vissuti dai volontari durante la raccolta.

“I numeri non spiegano tutto, anche se sono importanti. Il ragazzo dall’aspetto trasandato e taciturno, che sabato mattina si è presentato ai nostri volontari con una lattina di birra in una mano e una confezione di spaghetti nell’altra, lasciando silenziosamente la pasta nel carrello della Colletta, racconta quanto è successo più di qualsiasi cifra o statistica. Un gesto capace di mettere in discussione pregiudizi e letture ideologiche”.

Panzeri si dice soddisfatto della risposta dei cittadini, ma soprattutto colpito da quei momenti di solidarietà arrivati anche da chi non ci si sarebbe aspettati. “Siamo contenti che i lecchesi abbiano donato tanto, tantissimo. Ma restiamo ancora una volta sorpresi dai tanti gesti imprevisti registrati sabato. Ci ricordano che, anche in tempi umanamente ed economicamente bui e difficili, i gesti di bontà e carità sono possibili e che la Colletta rappresenta un’occasione importante per dimostrarlo”.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno partecipato, dai donatori ai volontari che hanno reso possibile l’iniziativa. In provincia la mobilitazione ha coinvolto una quarantina di supermercati aderenti, dove sono stati impegnati oltre mille volontari. Ancora una volta hanno avuto un ruolo importante le penne nere degli Alpini, affiancate da numerosi bambini e ragazzi delle scuole, dalle elementari alle superiori.

Una rete di partecipazione che, attraverso le pettorine e i sacchetti arancioni della Colletta, ha accompagnato i cittadini nel loro appuntamento con la solidarietà. E mentre si chiude il bilancio di questa trentesima edizione, il lavoro del Banco Alimentare prosegue accanto alle persone che potranno beneficiare degli alimenti raccolti e del sostegno di una rete solidale che continua a coinvolgere il territorio.