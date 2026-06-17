Come si fa a parlare ai giovani? Iniziando ad ascoltarli…

A Lecco un percorso inedito mette i giovani al centro della comunicazione dei servizi a loro dedicati

Otto ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni della provincia hanno partecipato al bando “Giovani Competenti nella Comunicazione”

LECCO – Tra aprile e maggio otto ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni della provincia hanno partecipato al bando “Giovani Competenti nella Comunicazione” promosso da Consorzio Consolida, nell’ambito del progetto Living Land, che da dieci anni collabora con gli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco, Merate e con tutti i soggetti pubblici e privati che lavorano sulle Politiche Giovanili.

In questo bando, i ragazzi e le ragazze sono stati chiamati a osservare, analizzare e rimettere in discussione il modo in cui le opportunità del territorio vengono comunicate ai loro coetanei.

Il percorso non nasce da un’intuizione estemporanea. Prima dei due mesi di lavoro con i ragazzi, i progetti e i servizi dedicati ai giovani della provincia hanno condotto una raccolta dati sistematica: un ascolto strutturato per capire se e quanto le opportunità presenti e attive riescano davvero ad arrivare a chi sono destinate. Quello che è emerso ha spinto a fare un passo in più e in una direzione coraggiosa.

Invece di ragionare tra “addetti ai lavori” su come migliorare la comunicazione, si è scelto di chiedere direttamente a chi quella comunicazione la riceve. Ragazze e ragazzi del territorio, background diversi, esperienze diverse. Non esperti di comunicazione, ma testimoni diretti di un nodo reale: troppo spesso i servizi e le opportunità esistono, ma faticano ad arrivare davvero a chi sono pensati.

“Spesso la comunicazione rivolta ai giovani utilizza linguaggi che creano distanza – racconta uno dei partecipanti -. In questo percorso abbiamo attivato il nostro occhio critico, ragionando su come rendere servizi e opportunità più chiari, accessibili e vicini ai nostri coetanei”.

Per due mesi i partecipanti hanno analizzato materiali, osservato strumenti, discusso linguaggi. Ma quello che ha sorpreso di più, raccontano, non è stato il lavoro sui contenuti. È stato altro: la sensazione, non sempre scontata, di essere ascoltati davvero.

“La cosa più importante è stata sentirci davvero ascoltati. Per una volta non si è parlato dei giovani, ma con i giovani. Abbiamo potuto portare idee, dubbi ed esperienze diverse, trovando uno spazio di confronto autentico e senza giudizio”.

“Questo progetto ci ha dimostrato che, se si vuole davvero parlare ai giovani, bisogna coinvolgerli nella costruzione dei messaggi. Chi vive certi bisogni ogni giorno può aiutare a trovare parole e strumenti più efficaci per raggiungere altri ragazzi e ragazze”.

Quello che è emerso dal percorso non è un elenco di correzioni tecniche, ma una direzione chiara: comunicazioni più immediate e riconoscibili, linguaggi vicini alle esperienze reali, strumenti che aiutino concretamente a orientarsi tra le tante opportunità disponibili. E soprattutto, la conferma che i giovani – quando vengono coinvolti sul serio – hanno molto da dire e molto da offrire.

“L’aspetto più bello è stato il confronto con persone molto diverse tra loro, ma accomunate dalla voglia di migliorare il territorio in cui vivono. Costruire qualcosa insieme anche con i servizi e progetti stessi è stato il vero valore di questa esperienza”.

Il percorso è promosso da Consorzio Consolida e dalle cooperative Sineresi, Paso, L’Arcobaleno, La Grande Casa e dal servizio InformaGiovani, nell’ambito di Living Land – il progetto che da anni lavora sul territorio per costruire opportunità concrete per le nuove generazioni, con l’idea che coinvolgere i giovani non sia un’opzione ma un metodo. Una convinzione che questo percorso ha confermato: le opportunità diventano davvero efficaci quando vengono costruite insieme a chi le deve vivere, non semplicemente pensate per loro.

La domanda da cui tutto è partito, in fondo, era semplice. Come si fa a parlare ai giovani? La risposta, altrettanto: iniziando ad ascoltarli.