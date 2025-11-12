Commemorazione dei Martiri di Nassiriya a Lecco e Dervio

Ricordate le vittime del 12 novembre 2003

LECCO – Questa mattina, nella città di Lecco, si è tenuta la cerimonia di commemorazione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace istituita a seguito della strage di Nassiriya, avvenuta in Iraq il 12 novembre 2003.

L’evento si è svolto in via Martiri di Nassiriya, all’angolo con via Ugo Foscolo. Presenti alla cerimonia le autorità civili, militari e religiose, insieme a numerosi cittadini, che si sono raccolti in un silenzioso omaggio per ricordare i 28 martiri di Nassiriya, tra cui 12 Carabinieri, che hanno perso la vita durante l’attentato terroristico.

A Dervio, presso il parco già dedicato alla memoria di questi uomini caduti nell’adempimento del dovere, si è tenuto un ulteriore momento di raccoglimento. Un cippo commemorativo, eretto in loro ricordo, è stato il centro di una cerimonia che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e della comunità. Nel corso della cerimonia, è stato deposto un omaggio floreale, accompagnato da un momento di preghiera e riflessione in segno di rispetto e gratitudine per il sacrificio di coloro che hanno perso la vita nell’assolvimento del loro dovere.

Durante gli interventi, le autorità hanno ricordato il coraggio e la dedizione dei caduti, sottolineando l’importanza di preservare la memoria di chi ha dato la vita per il servizio al Paese.