Como, accordo tra Navigazione Laghi e ANSFISA per rafforzare la sicurezza sui laghi

Firma a Villa Gallia tra enti vigilati dal MIT per rafforzare formazione e cultura del rischio

Coinvolti i bacini del Lago Maggiore, di Garda e di Como con percorsi formativi congiunti

LECCO – Una collaborazione per rafforzare la sicurezza e la prevenzione nel trasporto pubblico lacustre. È stato siglato a Como, nella sede di Villa Gallia, il Protocollo d’Intesa tra l’Ente Governativo Navigazione Laghi e ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), con l’obiettivo di sviluppare un modello integrato di gestione del rischio.

L’accordo, che coinvolge due realtà vigilate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta a rafforzare la formazione del personale, la condivisione delle competenze tecniche e la diffusione della cultura della prevenzione nei bacini lacustri italiani. In particolare, la collaborazione interesserà i laghi Maggiore, di Garda e di Como, territori di grande valore ma caratterizzati da fragilità idrogeologiche.

Il protocollo prevede l’attivazione di percorsi formativi congiunti, lo scambio di best practice in ambito tecnico-specialistico e l’implementazione di modelli di analisi predittiva basati sulle linee guida del “Libro Bianco” di ANSFISA.

A margine della firma, Pietro Marrapodi, Gestore Governativo di Navigazione Laghi, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo, che rappresenta un pilastro fondamentale nella nostra strategia di sviluppo del trasporto pubblico di linea. Mettere a valore il servizio che offriamo ogni giorno a milioni di passeggeri significa, innanzitutto, garantire loro i massimi standard di sicurezza. Questa partnership con ANSFISA nasce sotto l’egida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sempre attento e vigile, la cui regia ci permette di operare in una filiera tutta pubblica votata all’efficienza. Fare sistema non è più un’opzione, ma una necessità: unendo le nostre competenze tecniche alla visione strategica dell’Agenzia, trasformiamo la prevenzione in un asset concreto a tutela del territorio e dei cittadini”.

Domenico Capomolla, Direttore di ANSFISA, ha sottolineato: “Creare cultura della prevenzione e formare il personale che opera sui tre bacini lacustri significa valorizzare un presidio di sicurezza che vede l’impegno diretto del MIT nel presidiare la fragilità dei nostri territori”.

Con la firma del protocollo, Navigazione Laghi e ANSFISA ribadiscono l’impegno comune verso un’innovazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto, ponendo la sicurezza come elemento centrale e condiviso.