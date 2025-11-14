Completato il restauro della statua di Giuseppe Garibaldi

L’intervento era iniziato un mese fa. Si è concluso in tempo per la riapertura del Teatro della Società

Il prossimo step riguarderà la manutenzione straordinaria dell’aiuola ai piedi della statua

LECCO – E’ stato completato il restauro della statua in onore di Giuseppe Garibaldi, collocata in piazza Garibaldi, proprio davanti al Teatro della Società. L’opera dello scultore Francesco Confalonieri — diventata uno dei simboli cittadini del Risorgimento — è dunque tornata a risplendere dopo un intervento durato circa un mese.

restauro monumento piazza garibaldiLa statua, realizzata nel 1884 su progetto dell’architetto lecchese Giuseppe Bovara, reca alla base i nomi di quattro garibaldini lecchesi che parteciparono alla Spedizione dei Mille, sottolineando il profondo legame tra la città e i valori del Risorgimento. Negli ultimi anni l’opera era segnata da un evidente degrado superficiale.

L’intervento, del valore di 47 mila euro, è stato affidato all’impresa Riva Impresa Restauri Italia Srl di Milano, specializzata nel recupero di beni storici e artistici. Le principali operazioni hanno incluso: la pulitura profonda del marmo bianco della statua e del basamento in granito; il consolidamento delle superfici degradate e la protezione delle superfici per prevenire nuovi attacchi e preservare la durabilità dell’opera.

restauro monumento piazza garibaldiIl restauro è stato programmato in modo da essere concluso in tempo per la riapertura del Teatro della Società fissata per fine novembre (il 29, ndr) dopo 8 lunghi anni. “In questo modo, la statua torna a svolgere un ruolo espositivo e simbolico nel cuore della città, proprio in concomitanza con la rinascita di un importante luogo culturale” il commento dell’amministrazione comunale.

restauro monumento piazza garibaldiA breve, come reso noto da Palazzo Bovara, seguirà un ulteriore intervento: la manutenzione straordinaria dell’aiuola ai piedi della statua. Questa fase coinvolgerà la sistemazione del verde, la riqualificazione dell’area circostante e un miglioramento complessivo dell’assetto urbano della piazza.