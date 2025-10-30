Comune e Confcommercio collaborano per il villaggio di Natale in centro

Le tradizionali casette in legno verranno installate nelle piazze centrali a partire dal 27 novembre

“Progettualità condivise e proposte di qualità contribuiscono a rendere sempre più attrattiva la nostra città”

LECCO – Novità in vista per il periodo natalizio 2025: l’amministrazione comunale ha infatti accolto la proposta di FIVA Confcommercio per la realizzazione di un villaggio natalizio nelle piazze del centro città.

A partire dal 27 novembre in piazza Cermenati e in una parte di piazza XX settembre saranno installate le tradizionali casette in legno per accogliere clienti e curiosi, lecchesi e turisti, in un ambiente curato e con prodotti selezionati.

“Proseguiamo la collaborazione con Confcommercio nel solco del protocollo d’intesa firmato qualche mese fa – dichiara l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo – con l’obiettivo di aggiungere un ulteriore elemento di interesse per la nostra città in un periodo dell’anno molto importante per il turismo e il commercio. Mentre si completano i lavori sul lungolago andiamo a sperimentare una nuova formula dando spazio al villaggio di Natale nelle piazze del centro. Ci aspetta una stagione invernale davvero speciale che ci condurrà fino al periodo olimpico a febbraio: manteniamo alta la qualità delle proposte per invitare quante più persone a visitare la nostra città e fare in modo, collaborando tutti insieme, che ritornino a casa con un ricordo molto positivo e diventino a loro volta testimonial dell’identità lecchese”.

“Come associazione siamo contenti che anche quest’anno venga riproposto il villaggio di Natale in centro – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Le casette natalizie verranno installate da Fiva Confcommercio Milano, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata e l’impegno profuso. Questa azione conferma e consolida la collaborazione con il Comune di Lecco, rinforzando la sinergia che abbiamo voluto mettere in campo con il Protocollo d’intesa firmato nello scorso mese di febbraio. Progettualità condivise e proposte di qualità contribuiscono a rendere sempre più attrattiva la nostra città”.