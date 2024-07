Comune e Linee Lecco fanno chiarezza: “Nessuna sfiducia”

Dall’approvazione del Bilancio al ricorso al Tar, Comune e Azienda precisano la loro posizione

“Da un anno e mezzo si è avviato un percorso che porterà presto verso una nuova governance aziendale”

LECCO – Con un comunicato congiunto l’amministrazione comunale e la Società Linee Lecco precisano il loro rapporto in seguito all’Assemblea dei Soci dello scorso 15 luglio in cui è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2023.

“In seguito a indiscrezioni apparse sulla stampa locale e a una presunta sfiducia dei vertici di Linee Lecco da parte del Comune di Lecco, socio unico della partecipata, l’Amministrazione e la Società sentono l’obbligo di precisare e integrare informazioni rilevanti – si legge nella nota inviata dal Comune – innanzitutto, il Comune ha approvato un bilancio 2023 che presenta un risultato societario in utile, benché modesto, dato già di per sé significativo stante le pesanti condizioni che l’intero comparto del Trasporto pubblico locale soffre negli ultimi anni post pandemici. Non potendo beneficiare di adeguati e necessari sostegni da parte soggetti deputati ogni onere operativo e finanziario ricade direttamente sulle singole società e sulle le singole amministrazioni. Da qui le forti attenzioni da tenere sul piano finanziario e la necessità, condivisa e irrinunciabile, di rimodulare strutturalmente il servizio Tpl”.

Affrontata anche la questione della palazzina nell’area parcheggio della Piccola: “Il Comune, da parte sua, con la delibera in autotutela attraverso cui vengono annullate le precedenti tre delibere autorizzative, ha già ammesso il proprio difetto procedurale. Ora, la collaborazione tra Comune e Società si concretizzerà nel più idoneo percorso tecnico-giuridico volto a minimizzare i complessivi effetti di tale errore”.

“Circa la futura gestione dei parcheggi (scaduta il 31 dicembre 2023 e ora in proroga tecnica nelle more di un nuovo affidamento, ndr), essa potrà avvenire secondo la modalità di un affidamento (in house oppure tramite gara a mercato) a seconda delle risultanze della istruttoria tecnica in corso”. Precisato anche, in relazione alla governance societaria, che l’alternanza alla Direzione avverrà il 1° agosto 2024, alla decorrenza del pensionamento dell’attuale Direttore, che verrà sostituito dall’attuale Vicedirettore che lo ha affiancato per circa 9 mesi.

“In relazione alla Presidenza – conclude il Comune – Mauro Frigerio da oltre otto anni guida la società Linee Lecco e ha retto con fermezza il timone soprattutto negli anni del Covid, periodo che ha strutturalmente provato i rami caratteristici dell’Azienda. Con l’adozione del nuovo statuto e l’insediamento di un CdA in vece dell’Amministratore Unico, da un anno e mezzo si è avviato un percorso che porterà presto verso una nuova governance aziendale. Il Presidente ha già annunciato nel corso dell’Assemblea del 26 giugno scorso che il proprio mandato può ritenersi concluso con l’approvazione di questo bilancio d’esercizio. Pertanto, si avvierà un ordinato passaggio di consegne all’interno del CdA, cui spetterà un delicato compito nei prossimi anni”.

Il Comune risponde anche agli appelli della minoranza e del Gruppo Misto che hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario: “Come da prassi, verrà convocata la consueta annuale Commissione consiliare II per illustrare le risultanze di bilancio e le dinamiche societarie di Linee Lecco”.