Con la salita al Grignone riprendono le escursioni del Cai Strada Storta

Appuntamento domenica 20 settembre

Salita dal Cainallo per la via Della Ganda

LECCO – Riprende l’attività escursionistica del Cai Strada Storta dopo il campeggio estivo. Domenica 20 settembre la meta dell’escursione del mese di settembre è la Grigna Meridionale (Grignone). Partenza dalla località Cainallo verso il rifugio Bogani per poi proseguire sulla via Della Ganda fino a raggiungere il rifugio Brioschi (2410 mt) in vetta al Grignone.

Per poter organizzare al meglio l’escursione, ed essendo la sede aperta solo per i tesseramenti, il Cai Strada Storta chiede di confermare la presenza scrivendo alla mail info@stradastorta.it o iscrivendosi alla gita sul sito www.stradastorta.it.

LA LOCANDINA CON I DETTAGLI DELLA GITA