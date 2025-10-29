Conad Centro Nord sostiene il progetto Cairoli59: “Una campagna solidale per un abitare condiviso”

Dal 29 ottobre al 31 gennaio nei punti vendita Conad di Lecco e provincia sarà possibile donare punti per arredare gli alloggi sociali

L’obiettivo è promuovere un nuovo modo di abitare basato su solidarietà e inclusione

LECCO – Conad Centro Nord rinnova il proprio impegno per la solidarietà lanciando una nuova iniziativa a sostegno del Progetto Cairoli59, promosso dalla Cooperativa Sociale l’Arcobaleno e dalla Fondazione Enrico Scola. Dal 29 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, nei nove punti vendita Conad di Lecco e provincia, i clienti potranno donare i propri punti fedeltà per contribuire all’arredamento degli otto alloggi sociali previsti nel cuore della città.

Il progetto Cairoli59 nasce con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative accessibili a anziani, studenti e lavoratori temporanei che faticano ad accedere al mercato privato della casa, promuovendo allo stesso tempo un modello di co-housing intergenerazionale basato sulla solidarietà e sulle relazioni tra persone di età diverse.

“Due sono i fattori di successo di un progetto – spiega Pietro Galli, Presidente della Fondazione Enrico Scola -: la sua condivisione e la sua conoscenza. Siamo grati a Conad Centro Nord e agli imprenditori titolari dei punti vendita di Lecco per lo spazio e la visibilità al progetto che chiediamo un aiuto a tutti i consumatori lecchesi perchè donino i punti a favore del progetto Cairoli59, per arredare uno degli alloggi sociali. Solo uniti si vincono le sfide”.

I clienti Conad potranno contribuire donando 100 punti o multipli direttamente in cassa, oppure versando un importo libero presso il box informazioni dei punti vendita aderenti.

“Come soci imprenditori Conad – dichiarano Nicola Rotasperti e Pierangelo Colombo, referenti della rete lecchese – sappiamo quanto i nostri clienti siano sensibili ai temi della solidarietà e pronti arispondere quando il territorio chiama. Insieme a loro vogliamo dare forza a un progetto che parla di comunità e di futuro. Il tema della casa è sempre più sentito non solo a Lecco ma in tante città, e riguarda da vicino tante persone, giovani e anziani, che faticano a trovare soluzioni abitative accessibili. Con questa iniziativa vogliamo fare la nostra parte per sostenere un progetto che promuove un modo nuovo di abitare, fondato sulla solidarietà e sulle relazioni tra generazioni. È un modo concreto per restituire valore a un territorio che ogni giorno ci sceglie e ci dà fiducia”.

Il progetto Cairoli59 si fonda sulla sostenibilità economica e sociale degli alloggi, con canoni calmierati e un sistema di assegnazione equo e trasparente, volto a rispondere ai bisogni di quella fascia di popolazione che rischia l’esclusione abitativa.

“Con Cairoli 59 vogliamo sperimentare un nuovo modo di abitare – conclude Desirée Bonacina, Presidente della Cooperativa Sociale L’Arcobaleno – che metta al centro la condivisione di alcuni spazi e di alcuni tempi di vita. Il progetto vuole sfidare la tendenza all’individualità, attraverso la proposta di una dimensione di co-housing e di intergenerazionalità, che possano coinvolgere anche il vicinato e il quartiere e favorire aggregazione. La scelta di Conad di sostenere il progetto, chiedendo una partecipazione attiva ai propri clienti, ci conferma che Cairoli59 può rappresentare una risposta reale a bisogni evidenti anche ai non addetti ai lavori e riconosciuto come occasione di solidarietà e prossimità, a portata di tutti.”

Conad Centro Nord invita dunque tutti i cittadini a partecipare alla raccolta punti solidale, trasformando un gesto semplice in un aiuto concreto per costruire insieme un futuro più inclusivo.