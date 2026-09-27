Concorso “7 Santi per 7 chiese”: a Oggiono la presentazione delle opere dei giovani artisti

Le nuove opere realizzate dai giovani artisti del territorio sono pronte per entrare a far parte delle chiese dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza

Appuntamento per sabato 3 ottobre, Sala consiliare di Oggiono

OGGIONO – L’attesa è finita: dopo un lungo lavoro di preparazione durante l’estate, finalmente le nuove opere realizzate dai giovani artisti del territorio sono pronte per entrare a far parte delle chiese dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza.

Verranno presentate in anteprima la mattina di sabato 3 ottobre, dalle 10:30, presso la

sala consiliare di Oggiono. I partecipanti alla conferenza potranno così scoprire il dietro

le quinte delle nuove installazioni e dialogare con i giovani artisti. A seguire, ci sarà un

rinfresco offerto a tutti.

LA CALL FOR YOUNG ARTIST

Grazie alla call for young artist 7 SANTI PER 7 CHIESE, indetta dalla rete del progetto la

scorsa primavera; alcuni tra i più significativi luoghi di culto dell’Oggionese e i relativi

santi sono stati oggetti di studio e rielaborazione da parte di 6 artisti lecchesi e non

solo, attraverso tecniche che spaziano dalla pirografia al bassorilievo, dalla pittura alle

composizioni floreali.

Le chiese coinvolte da questa iniziativa, pensata proprio per attirare le nuove

generazioni verso il patrimonio culturale locale e accogliere il loro punto di vista; sono:

– la chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza;

– la chiesa di Sant’Agata a Oggiono

– la chiesa di San Lorenzo ai campi ad Oggiono;

– la chiesa dei San Giacomo e Filippo ad Ello;

– la chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago;

– la Chiesa di San Lorenzo a Brianzola di Castello Brianza

– la chiesa di San Martino a Colle Brianza.

LE NUOVE OPERE

Giulia Sorrentino di Calolziocorte ha realizzato due opere a Oggiono: Tutto si trasforma

presso la chiesa di San Lorenzo ai Campi e Nella forma del fiore presso la chiesa di

Sant’Agata, entrambe realizzate con una tecnica mista che unisce materiali naturali e

supporti artificiali.

Jacopo Gavazzi di Cassago Brianza ha realizzato tre tavole pirografate, dal titolo

Alessandro di Bergomum, per la chiesa di Sant’Alessandro in Cavonio di Dolzago.

Anna Spreafico di Lecco celebra invece le gesta di un arcangelo, con un’opera dal titolo

12,7 dedicata a San Michele per la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Ello.

Costanza Gambelunghe di Casatenovo rappresenta con un bassorilievo in terracotta la

storia del santo della chiesa di San Lorenzo di Brianzola a Castello Brianza, dal titolo La

carità di San Lorenzo.

Giovanni Beretta di Imberido lavora invece su materiali metallici con un’opera intitolata

Il coraggio per la chiesa di San Giorgio di Annone Brianza.

Infine Maria Zanon di Prato realizza un bassorilievo in terracotta intitolato L’eredità del

mantello per la chiesa di San Martino di Bestetto di Colle Brianza.

IL PROGETTO ANTICO PERCORSO DI FEDE – ARTE 2025/2027

La call per giovani artisti si inserisce in un più ampio progetto, capitanato

dall’associazione oggionese Clerici Vagantes, realizzato in rete con tante realtà

associative e di volontari impegnati nella valorizzazione delle bellezze del loro

territorio: il gruppo volontari della parrocchia di Dolzago, il gruppo volontari della

parrocchia di Colle, i volontari della Pro Loco e del gruppo Arcao di Oggiono, gli Amici

della Chiesa di San Giorgio di Annone, l’ass Chiesa Santi Giacomo e Filippo di Ello, l’ass.

Pro Chiesa di Brianzola di Castello e la coop soc Liberi Sogni.

Ha una durata triennale, dal 2025 al 2027, ed è cofinanziato dal Fondo “Ambiente e

Cultura” di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci

di Lario Reti Holding e Silea SPA.

Ha come principali obiettivi il potenziamento dell’apertura dei siti religiosi e culturali

del territorio, come avviene ogni primo weekend del mese con le “Aperture straordinarie

dei luoghi di Fede”; l’organizzazione di eventi, spettacoli e concerti con la partecipazione

di artisti locali.

Come sostenere il progetto

È possibile contribuire alla realizzazione del progetto con una donazione: aziende,

attività commerciali e liberi cittadini possono dare il loro generoso contributo.

La rete ricorda inoltre che con una donazione di almeno 500 € verrà intitolato il premio

attribuito a uno dei giovani artisti che realizzerà una delle opere che abbelliranno le

chiese dell’Antico percorso di fede. In cambio del sostegno, la rete offre visibilità (logo e

menzione) sui canali social del progetto e dei partner; nei comunicati stampa e nei

materiali di comunicazione dell’opera in loco e online.

Ecco i dati per le donazioni liberali:

Fondazione Comunitaria del lecchese

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

Causale: Donazione progetto Antico percorso di fede – arte

Tutte le donazioni sono detraibili/deducibili fiscalmente.