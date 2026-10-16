Confartigianato Lecco e LILT insieme per la prevenzione senologica

Rinnovata la collaborazione tra il Movimento Donne Impresa e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Il Segretario Matilde Petracca: “La prevenzione deve essere accessibile e trovare spazio anche nella vita di chi dedica gran parte del proprio tempo all’impresa”

LECCO – La prevenzione passa anche dalla possibilità di accedere con maggiore facilità alle visite specialistiche. È con questo obiettivo che il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco e la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione provinciale di Lecco – APS hanno rinnovato la loro collaborazione nell’ambito della campagna Ottobre – Mese della prevenzione, organizzando visite senologiche a condizioni agevolate per imprenditrici e collaboratrici.

L’iniziativa, ormai consolidata, mira a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici e a favorire l’accesso alle visite di prevenzione, anche in considerazione dei tempi di attesa che possono rendere più difficile prenotare un controllo specialistico.

“Con questa iniziativa vogliamo offrire alle nostre imprenditrici un’opportunità concreta per dedicare maggiore attenzione alla propria salute, facilitando l’accesso a visite per le quali i tempi di attesa possono essere anche particolarmente lunghi”, sottolinea Silvia Dozio, presidente del Movimento Donne Impresa.

La collaborazione con LILT, aggiunge, rafforza la dimensione sociale del progetto e contribuisce a diffondere una più ampia cultura della prevenzione, confermando l’impegno dell’associazione per il benessere delle donne che partecipano quotidianamente alla vita economica del territorio.

Dozio rivolge inoltre un ringraziamento alla dottoressa Elisa Bolzonaro, che effettua le visite nella sede di Confartigianato fin dal primo anno dell’iniziativa. “La sua bravura e il suo modo di fare aiutano le donne che aderiscono a sentirsi a loro agio, in quanto per loro è ormai un punto di riferimento”, evidenzia la presidente.

Sull’importanza di rendere la prevenzione compatibile con gli impegni professionali interviene anche Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco.

“La prevenzione non dovrebbe né essere rimandata, né diventare difficile da conciliare con gli impegni quotidiani: deve essere accessibile e trovare spazio anche nella vita di chi dedica gran parte del proprio tempo all’impresa”, afferma Petracca.

La continuità del progetto, prosegue, consente di mettere insieme l’esperienza di LILT e la vicinanza che Confartigianato intende garantire alle proprie associate, condividendo una responsabilità che riguarda l’intera comunità. “La forza delle nostre imprese dipende anche dal benessere delle donne e degli uomini che ogni giorno le fanno crescere”, conclude.

Le visite si sono svolte mercoledì mattina nella sede di Confartigianato Lecco, in via Galilei 1, coinvolgendo circa 15 donne, tra imprenditrici, collaboratrici e colleghe della struttura dell’associazione.