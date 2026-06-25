Confcommercio Lecco lancia il nuovo doposcuola: iscrizioni al via dal 1° luglio

Il servizio sarà rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e sarà aperto a tutte le famiglie, con agevolazioni per gli associati

Il doposcuola sarà ospitato negli spazi rinnovati di Palazzo Ghislanzoni e sarà gestito da Eva Negri di Ripetita

LECCO – Un nuovo servizio di doposcuola dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado prenderà il via negli spazi rinnovati di Palazzo Ghislanzoni. Le iscrizioni apriranno il 1° luglio e l’iniziativa, promossa da Confcommercio Lecco, nasce per offrire un supporto concreto alle famiglie, con un’attenzione particolare ai commercianti e ai loro dipendenti, spesso impegnati al lavoro fino a sera e in difficoltà nel seguire quotidianamente i figli nello studio.

Il progetto è stato presentato oggi, giovedì, a Palazzo Ghislanzoni dal presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati, dal past president Antonio Peccati, dal presidente di Welfare Immobiliare Angelo Belgeri e da Eva Negri, fondatrice di Ripetita e coordinatrice del nuovo servizio.

“È un servizio molto importante e bello, ospitato in un edificio completamente rinnovato, realizzato da Confcommercio sotto la guida di Antonio Peccati”, ha sottolineato Fabio Dadati, evidenziando il valore di un progetto che amplia ulteriormente i servizi messi a disposizione dell’associazione a favore della città.

L’idea del doposcuola nasce proprio dall’esigenza di rispondere a un bisogno concreto delle famiglie. “Molti commercianti e i loro dipendenti lavorano fino alle 19 e non sanno dove far stare i ragazzi o se, tornando a casa la sera, avranno già studiato. Non tutti possono contare sui nonni, su una babysitter o su servizi analoghi nelle scuole. Con questa iniziativa vogliamo colmare una lacuna e offrire un servizio ai nostri associati, ma anche a tutte le famiglie che vivono il centro città“, ha spiegato Antonio Peccati.

Gli spazi di Palazzo Ghislanzoni, fortemente voluti nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’edificio, rappresentano anche il compimento di un impegno sociale assunto dall’associazione. “Sono stati realizzati con grande attenzione e ringrazio Angelo Belgeri, presidente di Welfare Immobiliare, che ha seguito l’intervento. È un progetto cresciuto per fasi e oggi, grazie anche all’impegno della dottoressa Eva Negri, trova finalmente il suo punto di partenza. Iniziamo con un servizio di qualità, sperando che possa diventare un esempio per altre iniziative capaci di sostenere chi lavora, vive o frequenta il centro cittadino”, ha aggiunto Peccati, ricordando che per gli associati di Confcommercio sarà prevista una convenzione dedicata.

Il servizio sarà gestito da Eva Negri, che metterà a disposizione del progetto l’esperienza maturata in dieci anni di attività nel sostegno allo studio degli studenti delle scuole superiori. “Non sarà soltanto un doposcuola o un aiuto compiti, ma un percorso pensato per colmare eventuali lacune didattiche e aiutare i ragazzi a costruire un metodo di studio. La qualità del servizio passa anche dalla scelta di lavorare prevalentemente in modo individuale, così da rispondere alle esigenze di ciascuno senza rinunciare all’attenzione educativa”, ha spiegato. Il servizio sarà organizzato privilegiando lezioni individuali, così da adattare il sostegno didattico alle esigenze di ciascuno studente.

Nella sede opereranno inizialmente sei docenti, affiancati da due tutor metodisti specializzati nell’utilizzo di mappe concettuali e strumenti compensativi per le materie umanistiche e scientifiche e da un coordinatore con funzioni di supervisione. “I docenti di Ripetita vengono formati anche dal punto di vista pedagogico, proprio per offrire un servizio di qualità”, ha spiegato Negri, precisando che la squadra potrà essere ampliata in base alle esigenze. Il doposcuola resterà inoltre aperto anche durante il mese di agosto, “un’opportunità per le famiglie e un buon servizio per la comunità lecchese”, ha aggiunto la coordinatrice.

“Il doposcuola non è soltanto il luogo dove fare i compiti – ha osservato Angelo Belgeri –. È uno spazio educativo nel quale i ragazzi possono acquisire metodo, autonomia e fiducia nelle proprie capacità. È un ambiente in cui si costruiscono relazioni positive, si impara il rispetto reciproco e si cresce insieme. Da una parte offre molto ai ragazzi, dall’altra rappresenta un sostegno concreto per le famiglie”.

Tra gli aspetti messi in evidenza anche il valore della socializzazione. “Sarà un’occasione per i ragazzi di conoscere nuovi amici oltre ai propri compagni di classe – ha concluso Peccati –. Anche il cortile rappresenta uno spazio prezioso: è sicuro, chiuso e permette ai ragazzi di giocare e stare insieme”.

Il servizio sarà rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e sarà aperto a tutte le famiglie, con condizioni agevolate riservate agli associati di Confcommercio Lecco.