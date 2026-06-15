Confindustria Lecco e Sondrio rinnova gli organi associativi: Mario Moro eletto vicepresidente

L’Assemblea dei Soci ha eletto i componenti del Consiglio di Presidenza per il biennio 2026-2028 e i rappresentanti della Piccola Industria

Assegnate anche cinque borse di studio sostenute dall’associazione tra programmi internazionali e percorsi di alta formazione

LECCO – Un’occasione per fare il punto sull’attività svolta nell’ultimo anno e per rinnovare alcuni dei principali organismi associativi. L’Assemblea dei Soci di Confindustria Lecco e Sondrio, riunitasi lunedì 8 giugno, ha ripercorso le tappe più significative degli ultimi dodici mesi attraverso la relazione del presidente Marco Campanari e ha provveduto all’elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza e dei rappresentanti della Piccola Industria.

“L’Assemblea – evidenzia Marco Campanari – rappresenta un’occasione preziosa per fare il punto sulle attività svolte, non in modo autocelebrativo, ma con la consapevolezza che i progetti di oggi sono le linee tracciate per il futuro. Alle spalle abbiamo un periodo molto intenso, e sappiamo che altrettanto impegnativo sarà quello che ci attende. E questo è un dato estremamente positivo: significa che la nostra è una realtà ricca di iniziativa, capace di progettare e realizzare. Sono molti gli elementi rilevanti che contraddistinguono l’ultimo anno, ma uno in particolare credo meriti di essere sottolineato: il coinvolgimento attivo di un numero sempre più consistente di colleghi nella vita associativa”.

L’Assemblea ha quindi eletto i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza per il biennio 2026-2028. Vicepresidente sarà Mario Moro di Bfood delle Valli. I consiglieri eletti sono Annalisa Bellante di Cama Group, Valentina Cogliati di Elemaster, Roberto Crippa di Technoprobe, Marco Galbiati di Galbiati, Paolo Mainetti di Valtecne, Rosa Molinari di Defremm, Roberto Morganti di Morganti Insurance Brokers, Aristide Stucchi di A.A.G. Stucchi ed Elena Maria Carla Torri di Icma SB. Del Consiglio di Presidenza fanno parte anche il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Alessandro Goretti e il presidente della Piccola Industria Gian Luca Bonazzi.

Nel corso dell’Assemblea sono stati inoltre rinnovati i rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale. Sono stati eletti Gian Luca Bonazzi di Bonazzi Grafica, in qualità di presidente della Piccola Industria, insieme ad Adele Cabello di Serpentino e Graniti e a Nicolò Casati di Casati.

La riunione è stata anche l’occasione per assegnare le borse di studio sostenute da Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con Fondazione Intercultura, destinate ai figli dei dipendenti delle imprese associate che avranno la possibilità di vivere un’esperienza all’estero. I beneficiari sono Mattia Antognoli, che parteciperà a un programma estivo in Irlanda, Emanuele Longhi, diretto in Danimarca, e Marco Riva, che prenderà parte a un programma estivo in Canada.

Consegnate infine le borse di studio per percorsi di alta formazione “Plinio Agostoni”, intitolate all’ex presidente dell’Associazione. I riconoscimenti sono stati assegnati ad Aymane El Hassani, studente dell’ITS Machina Lonati di Brescia iscritto al corso di Business Development Management, e a Martina Rossatti, studentessa dell’Università degli Studi di Pavia iscritta al corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

Le borse sono rivolte a studentesse e studenti residenti nelle province di Lecco e Sondrio iscritti al primo anno di un percorso di istruzione terziaria, universitario o ITS Academy. Ciascun contributo ha un valore di 2.000 euro per anno di studi e viene assegnato sulla base di criteri di merito e di reddito. Il sostegno sarà mantenuto per tutta la durata del ciclo di studi, subordinatamente ai risultati conseguiti dagli assegnatari.