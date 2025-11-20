Consegnate le cittadinanze civiche a 68 bambini: “Diversità è ricchezza”

La cerimonia in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Unicef

Il sindaco Gattinoni e l’assessore Valsecchi: “A Lecco non c’è distinzione tra un bambino e l’altro, vorremmo fosse così in ogni parte del mondo”

LECCO – “Oggi ci ritroviamo per dirvi che per noi siete la cosa più importante, parte a tutti gli effetti della nostra città”. Così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni in apertura della cerimonia di consegna delle Cittadinanze Civiche ai minorenni nati in Italia e residenti a Lecco che non possiedono la cittadinanza italiana, in conformità al regolamento per il conferimento della cittadinanza civica approvato dal Consiglio comunale nel 2014.

Come da tradizione la cerimonia si è svolta in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Unicef che quest’anno Lecco celebra con l’importante status di Città amica dei bambini e degli adolescenti (l’accreditamento Unicef è stato riconosciuto lo scorso febbraio).

“L’obiettivo è quello di costruire un modello di città inclusiva, sostenibile e rispettosa dei diritti dei bambini – ha ricordato Gattinoni – con questa cerimonia, simbolica, esprimiamo la volontà dell’amministrazione e della comunità lecchese di riconoscere voi tutti come parte integrante della nostra città. Non c’è distinzione tra un bambino e l’altro, vorremmo fosse così in ogni parte del mondo. Crediamo in voi e nei vostri talenti, soprattutto siamo convinti che la diversità sia ricchezza e non motivo divisione”.

68 gli attestati distribuiti nel pomeriggio di giovedì presso il Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo, anche alla presenza dell’assessore alla Famiglia Stefania Valsecchi che ha ribadito l’importanza del momento, invitando i bambini ad essere “gentili, rispettosi e responsabili”. “Sono certa che con i nostri e i vostri gesti quotidiani sapremo costruire una realtà migliore. Ben arrivati!”. La cerimonia si è aperta con la canzone ‘Lecco, la mia città’ cantata dal coro di voci bianche della scuola primaria Cesare Battisti di Acquate. Al termine, la consueta foto di gruppo.

