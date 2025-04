Consorzio Consolida. Nuovo laboratorio di arteterapia per persone con GCA

Iniziativa dedicata a persone con cerebrolesioni acquisite, che si terrà dal 22 maggio al 26 giugno

Arteterapia e iniziative per il benessere psicologico e relazionale delle famiglie

LECCO – Il numero di persone affette da GCA, un danno cerebrale che può condurre al coma e causare gravi limitazioni motorie, cognitive, psicologiche e comportamentali, è in continuo aumento. Queste lesioni hanno il potenziale di trasformare radicalmente lo stile di vita della persona e della sua famiglia, che si trova ad affrontare una nuova realtà, dove è necessario riorganizzare ruoli, responsabilità e dinamiche familiari in un contesto di disabilità del tutto inedito.

Per supportare le persone con cerebrolesioni acquisite (GCA) e le loro famiglie, è stato lanciato il progetto “TRA-ME e TE: intessere storie e relazioni dopo una cerebrolesione acquisita”. Il progetto, promosso dalla cooperativa sociale La Vecchia Quercia in collaborazione con il Consorzio Consolida, è finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso il Bando Ordinario Multisettore 2024/2.

Una delle tante iniziative in partenza a maggio è il Laboratorio di Arteterapia, uno spazio dedicato all’esplorazione e condivisione di pensieri ed emozioni attraverso l’uso di materiali artistici. Un tempo libero da regole rigide e giudizi, che offre l’opportunità di esprimere liberamente la propria creatività, regalando un momento di benessere e divertimento, per scoprire se stessi e gli altri attraverso il processo creativo.

Il laboratorio si terrà ogni giovedì, dalle 10 alle 11:30, presso Il Giglio, in Via Ghislanzoni 91 a Lecco, dal 22 maggio al 26 giugno, per un totale di 6 incontri. I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria, inviando una mail a progettoTRAMEete@cooplvq.org o chiamando il numero 329 851 4003.

Per partecipare all’intero percorso è richiesto un contributo di 20 euro. Il laboratorio sarà presentato lunedì 5 maggio alle 10 presso Offi Coffee di Officina Badoni, in occasione del Caffè Aperto, una delle iniziative del progetto attivo da novembre 2024. Questo incontro offre l’opportunità di condividere e confrontarsi sui propri vissuti in modo informale (accesso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione).