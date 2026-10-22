Consultori tra storia e innovazione: a Lecco il punto sui servizi per le famiglie

Il convegno promosso da ATS Brianza riunisce professionisti e istituzioni per riflettere sull’evoluzione dei servizi e sui bisogni emergenti

Colaianni: “Uno degli aspetti di valore dei consultori è di non lavorare sulle singole prestazioni ed interventi, ma di lavorare sull’integrazione”

LECCO – “Il titolo è molto suggestivo: ‘Radici e visioni: consultori tra storia e innovazione’. Vale la pena, infatti, cercare di recuperare le proprie radici e tornare alle origini per capire dove stiamo andando oggi”. Queste le parole di Antonio Colaianni, direttore sociosanitario di ATS Brianza, in apertura del convegno in corso oggi, giovedì 22 ottobre, nell’Aula Magna dell’ASST di Lecco.

Il tema, affrontato da diversi punti di vista e attraverso numerosi contributi nell’arco della giornata, fino alle 17, è quello dei consultori, con l’obiettivo di fare il punto sullo “stato dell’arte” nel territorio lecchese, stimolare una riflessione sul valore del servizio e mantenere alta l’attenzione sui bisogni emergenti ai quali può rispondere. Dai primi interventi è emersa proprio la necessità di un continuo aggiornamento di questa realtà che, come affermato da Fabio Muscionico, direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali, “nel 1975 doveva sostenere la famiglia nella generazione della vita; oggi accompagna la famiglia nella complessità della vita”.

I lavori, promossi da ATS Brianza e caratterizzati dal coinvolgimento di diversi enti, tra cui ASST Lecco, IRCCS San Gerardo dei Tintori e alcuni Centri per la Famiglia, sono cominciati alle 9 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Il programma si articola in una sessione mattutina e una pomeridiana, con tavole rotonde e momenti di confronto.

Uno degli elementi più ripresi durante i saluti istituzionali è stata la dimensione di rete dei consultori, caratteristica che li rende, come sottolineato da Clara Camerin, responsabile della Struttura Semplice Servizi per la Famiglia di ATS Brianza, “un nodo strategico; luoghi dove non solo vengono effettuate delle prestazioni, ma anche capaci di generare partecipazione e senso di comunità, promuovendo il benessere della famiglia e delle relazioni”.

Si tratta di 13 consultori in tutto, di cui 9 gestiti da ASST e 4 da enti del Terzo Settore, distribuiti capillarmente sul territorio lecchese, da Bellano al Meratese, e facilmente accessibili senza prescrizione.

Sull’importanza dell’incontro e sul modello della territorialità è intervenuto Colaianni, che ha dichiarato: “Momenti come questo sono importanti per condividere le buone prassi. Uno degli aspetti di valore dei consultori è di non lavorare sulle singole prestazioni ed interventi, ma di lavorare sull’integrazione, intesa come dimensione multidisciplinare e come collegamento tra servizi territoriali”.

Muscionico ha invece parlato della condizione odierna dei consultori, i quali “non hanno particolari problemi; ciò che è cambiato dalla loro fondazione 51 anni fa è che la famiglia è cambiata. I consultori hanno saputo adattarsi alle diverse composizioni delle famiglie e alle nuove aspettative”, talvolta difficili da gestire e trasversali a diversi ambiti, tra cui il disagio giovanile, la violenza di genere e l’immigrazione.

Una realtà, quindi, che ha sviluppato un modello di assistenza integrato e che continua a evolversi. Come emerso dall’intervento di Clara Sabatini, dirigente dell’Unità Organizzativa Polo Territoriale della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, “Il servizio, nato con un focus sulla salute delle donne, ha mantenuto le sue caratteristiche principali, ma si è rinnovato e aperto alla globalità del nucleo famigliare e alle competenze genitoriali, con un approccio olistico”.

Secondo i dati esposti da Sabatini, le Case di Comunità attualmente attive sul territorio regionale sono 192, di cui 89 ospitano al proprio interno un consultorio. Ad oggi, Regione Lombardia ha rilanciato il ruolo dei consultori, definendo un modello ad accesso gratuito e senza compartecipazione alla spesa sanitaria. Sul territorio regionale sono presenti 215 consultori a contratto e 6 non a contratto.

Dai dati relativi al primo semestre del 2026 emerge inoltre un’utenza complessiva di 263.455 persone, prevalentemente femminile, con una maggiore concentrazione nella fascia d’età compresa tra i 26 e i 49 anni. La fotografia odierna mostra una prevalenza della richiesta di supporto ostetrico nell’ambito pubblico e di quello psicologico nel privato. Ciò che colpisce, e “su cui c’è del lavoro da fare”, è l’ambito delle adozioni e degli affidi: come sottolineato da Sabatini, infatti, è necessario avviare un rilancio sul tema.

Tra gli interventi in apertura del convegno anche quelli del dottor Michele Brait, direttore generale dell’IRCCS San Gerardo di Monza, e della dottoressa Paola Palmieri, direttrice generale di ATS Brianza, che hanno rispettivamente richiamato la necessità di saper rispondere ai nuovi bisogni di un tempo sempre più complesso e l’importanza dell’integrazione dei consultori nelle Case di Comunità, nonché dell’organizzazione per il mantenimento del sistema.

La creatività è stata invece al centro degli interventi conclusivi dei saluti iniziali, affidati al dottor Carlo Tersalvi e al dottor Marco Trivelli, rispettivamente direttori generali di ASST Brianza e ASST Lecco.

“In 50 anni molto è cambiato, e in una fase così dinamica serve condividere strategie e creatività per leggere i bisogni dei cittadini ed essere presenti”, ha dichiarato Tersalvi.

Così la chiosa di Trivelli: “È proprio quando le cose cambiano che si può proporre le proprie idee e vederle avanzare; la creatività è questo, nessun inizio ha delle risorse già date e preconfezionate: non siamo utilizzatori, siamo creatori”.

Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno con una tavola rotonda che vedrà il contributo di esperti e realtà del territorio; la conclusione del convegno sarà poi affidata alla psicosociologa Franca Olivetti Manoukian, che interverrà in merito alle sfide future dei consultori.

L’augurio finale di Trivelli e l’auspicio di “comprendere oggi quanto già facciamo e quanto di migliore potremmo fare” hanno chiuso i saluti istituzionali, dando il via a una giornata con l’obiettivo di rendere sempre più efficace ed efficiente un servizio nato per essere prossimo.