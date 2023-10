Contest ‘Attiviamoci’, i vincitori premiati dall’ex campione Andrea Lucchetta

Le premiazioni lunedì pomeriggio alla Tommaso Grossi

Presenti anche i referenti regionali del progetto

LECCO – Grande festa lunedì pomeriggio alla scuola media Tommaso Grossi dove si sono svolte le premiazioni del contest ‘Attiviamoci’ nell’ambito del progetto ‘Scuola Attiva’ di Sport e Salute. Gli alunni del plesso dell’IC Falcone e Borsellino con il loro video si sono infatti classificati primi a livello nazionale.

Un bellissimo risultato, come ricordato dalla professoressa Adamoli, referente del progetto, che ha visto coinvolte quattro classi (due seconde e due terze), circa un centinaio di studenti: “Abbiamo partecipato come Istituto Comprensivo al progetto e come Tommaso Grossi abbiamo invece vinto il contest, prima a livello regionale e poi nazionale. Siamo davvero contenti, i ragazzi si sono impegnati ed il risultato si è visto”.

Alle premiazioni di lunedì erano presenti i referenti regionali e provinciali del progetto, Felicia Panarese (Coordinatrice Regionale di Sport e Salute), Giulio Rossini (Coordinatore di Educazione Fisica Lombardia), Linda Casalini (CIP Lombardia), Silvia Flematti (referente regionale di Sport e Salute), Tommaso Mattioli (Coordinatore Provinciale di Educazione Fisica), l’assessore all’Istruzione e allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri, l‘ex campione di pallavolo Andrea Lucchetta e la cantante Abeba Suardi, interprete della ‘Healthy Song’ del contest ‘Attiviamoci’ di Scuola Attiva.

“Ringrazio Sport e Salute da sempre presente nelle nostre scuole per diffondere e promuovere lo sport e i suoi valori – ha dichiarato Torri – bravi ragazzi e bravi gli insegnanti che vi hanno supportato in questa attività. Lecco da anni è tra le Provincie italiane in testa alle classifiche in tema di sport e giovani, cioè nelle nostre scuole c’è un grande coinvolgimento nell’attività sportiva. Come amministrazione dobbiamo fare ancora molto per rendere sempre più belle e performanti le nostre strutture sportive, ce la mettiamo tutta”.

Dopo il momento di saluti istituzionali in classe gli studenti si sono trasferiti in palestra dove si sono svolte le premiazioni. I ragazzi hanno avuto la possibilità di fare domande all’ex pallavolista Lucchetta: “Un momento prezioso per confrontarsi con un grande atleta e la sua esperienza di vita” il commento delle docenti.

