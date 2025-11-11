Continuano le esercitazioni dei Vigili del Fuoco lungo la Statale 36

Nella notte tra il 10 e l’11 novembre si è svolta la seconda delle quattro esercitazioni previste all’interno della galleria San Martino

LECCO – Prosegue il programma operativo di addestramento del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco lungo la Strada Statale 36. Nella notte tra il 10 e l’11 novembre si è svolta la seconda delle quattro esercitazioni previste all’interno della galleria San Martino (carreggiata sud), un’attività che ha visto coinvolti numerosi enti e forze operative del territorio.

All’esercitazione hanno assistito il Prefetto di Lecco, il Presidente della Provincia e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa.

Lo scenario simulato differiva da quello della precedente prova (3-4 novembre): questa volta è stato ricreato un incidente stradale con il coinvolgimento di un veicolo che trasportava sostanze pericolose e la presenza di diversi feriti. L’operazione ha previsto l’attivazione delle procedure di soccorso integrate, l’impiego di 10 ambulanze, la creazione di un’area di triage sanitario e il coordinamento delle squadre di primo intervento.

I Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dello scenario e la gestione del rischio tecnologico, mentre la Polizia Stradale ha gestito la chiusura della galleria e la regolazione della viabilità. Il personale ANAS ha attivato gli impianti tecnologici e le procedure di emergenza previste, con il supporto della Protezione Civile della Provincia di Lecco, impegnata nelle attività di assistenza e logistica.

Le esercitazioni, che continueranno nelle notti del 17 e 24 novembre, si svolgono in orario notturno (dalle 23:00 alle 03:00) per limitare i disagi al traffico. Ogni prova prevede scenari diversi di incidente e incendio in ambiente ipogeo, con sviluppo di fumo, evacuazione e gestione del traffico, utilizzando gli impianti di sicurezza della galleria.

Oltre ai Vigili del Fuoco di Lecco, partecipano alle attività Prefettura di Lecco, Polizia Stradale, AREU – AAT Lecco, Protezione Civile provinciale e ANAS Lombardia.

Queste esercitazioni si inseriscono nel percorso di potenziamento del sistema di soccorso in vista dei grandi eventi sportivi internazionali Milano-Cortina 2026, che comporteranno un sensibile aumento dei flussi di traffico lungo la SS36 e le principali arterie lombarde.

“Le esercitazioni in galleria rappresentano un momento essenziale per verificare sul campo la prontezza, l’efficacia e l’integrazione dei dispositivi di intervento in scenari complessi – sottolinea il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Anton Giulio Durante – con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza degli utenti e degli operatori”.