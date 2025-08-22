Controesodo estivo, previsto traffico intenso anche sulla SS36 del Lago di Como

Anas annuncia traffico critico il 22, 23 e 24 agosto con bollino rosso in tutta Italia

“Mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare”, l’appello alla prudenza dell’Ad Anas Claudio Andrea Gemme

LECCO – La strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è tra le strade più trafficate del controesodo estivo. L’arteria, fondamentale per i collegamenti tra Milano, la Brianza, le valli alpine e i valichi di confine, figura tra le direttrici maggiormente interessate dai rientri di questo fine settimana.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, solo tra venerdì 22 e domenica 24 agosto sono previsti 12,2 milioni di spostamenti. Dall’inizio dell’esodo, lo scorso 25 luglio, i viaggi registrati sulla rete nazionale hanno raggiunto quota 203 milioni. Viabilità Italia ha classificato il traffico di questi giorni con bollino rosso: nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di sabato 23 e per tutta la giornata di domenica 24.

Per agevolare la circolazione, Anas ha ridotto l’impatto dei cantieri: fino all’8 settembre saranno sospesi o rimossi 1.392 interventi, pari all’83% del totale, mentre resteranno operativi circa 280 cantieri inamovibili. In campo anche 2.500 operatori in turnazione, impegnati nel monitoraggio 24 ore su 24 insieme alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale.

Oltre alla SS36, tra le strade più esposte all’aumento dei flussi figurano: al Sud l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la statale 106 “Jonica” e la 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria; le autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in Sicilia; la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna. Nel Lazio particolare pressione su SS148 “Pontina” e SS7 “Appia”. In Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna l’itinerario E45 (SS675 e SS3bis) sarà tra le principali direttrici di traffico, insieme a SS1 Aurelia e SS16 Adriatica. Al Nord, oltre alla statale 36, sono attesi incrementi significativi sulla statale 45 “di Val Trebbia” in Liguria, la statale 26 “della Valle d’Aosta”, la statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto, la statale 51 “di Alemagna” in Veneto e i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia.

“Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri”.

Secondo l’ultima indagine sugli stili di guida, il 51% degli italiani non ritiene pericoloso superare i limiti di velocità e l’11,4% pensa che durante la guida si possa fare altro. “La malinconia della fine delle vacanze e la voglia di tornare rapidamente a destinazione – ha aggiunto Gemme – possono portare a comportamenti rischiosi. Invito a rispettare i limiti e a pianificare gli spostamenti”.

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 dalle 7 alle 22. Per le informazioni sui cantieri ancora attivi, Anas invita a consultare la sezione “Esodo estivo” del sito stradeanas.it.