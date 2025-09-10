Corecom Tour Lombardia, la tappa inaugurale a Lecco

Comunicazione, innovazione digitale e tutela dei diritti degli utenti

L’iniziativa è rivolta a istituzioni, media locali e imprese del territorio

LECCO – Mercoledì 17 settembre dalle 10 alle 12, nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, si terrà la tappa inaugurale del Corecom Tour Lombardia, volto a promuovere il confronto e la sensibilizzazione sui temi della comunicazione, dell’innovazione digitale e della tutela dei diritti degli utenti.

L’iniziativa, rivolta a istituzioni, media locali e imprese del territorio, sarà l’occasione per approfondire il ruolo del Corecom: dalla gestione delle controversie tra utenti e operatori, alla par condicio in ambito elettorale, fino alla media education e al monitoraggio dell’emittenza televisiva locale.

Il programma prevede i saluti istituzionali della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, del Sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale di Regione Lombardia Mauro Piazza, del Presidente del Corecom Lombardia Cesare Maria Gariboldi.

A seguire gli interventi dei rappresentanti del Corecom: il Presidente Cesare Maria Gariboldi – Le funzioni del Corecom, il componente Veronica Cella – La gestione delle controversie tra utenti e operatori telefonici, il Vicepresidente Maurizio Gussoni – Elezioni e par condicio, il Vicepresidente Marianna Sala – Media education, il componente Marco Dragone – Il monitoraggio dell’emittenza televisiva locale.