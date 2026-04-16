“Cori di Classe”, IMA Incanto scelto per la rassegna regionale di Milano

In Camera di Commercio la rassegna provinciale promossa da Cori Lombardia: finale a Milano il 10 maggio

In scena tre cori scolastici da Castello Brianza, Lecco e Calolziocorte, tra polifonia, repertorio contemporaneo e oltre 80 studenti coinvolti

LECCO – Musica, formazione e partecipazione al centro dell’edizione provinciale di “Cori di Classe”, la rassegna dedicata alla coralità scolastica che si è svolta nella mattinata di ieri, mercoledì 15 aprile, all’Auditorium della Camera di Commercio di Lecco. L’iniziativa, promossa da Cori Lombardia e attiva da oltre dieci anni, punta a diffondere la pratica del canto corale tra bambini e ragazzi delle scuole lombarde. L’accoglienza è stata curata dal Coro Vandelia di Barzio, che ha garantito il supporto organizzativo.

La rassegna ha offerto agli studenti la possibilità di esibirsi al di fuori del contesto scolastico, valorizzando il percorso musicale svolto durante l’anno e favorendo un’esperienza di crescita culturale, emotiva e relazionale. A condurre la mattinata è stato Andrea Gianviti, 29 anni, professionista attivo nel campo della comunicazione, del giornalismo e della produzione video. Il coordinamento provinciale è stato curato da Daniela Nason.

Ad aprire la rassegna è stato il Coro della classe quinta della scuola primaria steineriana “Kore” di Castello Brianza, diretto da Maria Grazia Liguori. Il gruppo, composto da 18 bambini, ha proposto un programma che spaziava da canoni a più voci a canti popolari, tra cui “La leggenda di San Martino”, “Ninna nanna genovese”, “Dove te vett, o Mariettina”, “A plan” e “Montagnes valdôtaines”.

A seguire si è esibito il Coro IMA Incanto dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, diretto da Francesco Bussani. Nato nel 2021 come attività pomeridiana, il coro riunisce alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e ha già partecipato a diverse rassegne ed eventi sul territorio. Il repertorio presentato comprendeva brani come “Filastrocca dell’altro ieri”, “Che fa il sole”, “Il sole” e “Il raffreddore”.

A chiudere la mattinata il Coro “Alessandro Manzoni” dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, diretto dal professor Alberto Sgrò. Fondato nel 2017, il coro coinvolge oltre 60 studenti provenienti anche dalle sedi di Carenno e Vercurago. L’attività è inserita nel curricolo scolastico ed è oggetto di valutazione e riconoscimento di credito formativo. Tra i brani eseguiti “Ha hona”, “Hallo Django”, “Day of beauty”, “Le Vezzose, viva viva” e “Lo sciatore”.

Le esibizioni sono state valutate da una Commissione d’ascolto composta da Tiziana Fumagalli, Flora Anna Spreafico e Fabio Triulzi. Al termine dei lavori, il Coro IMA Incanto è stato selezionato come rappresentante della provincia di Lecco alla rassegna regionale in programma il 10 maggio al Conservatorio – Sala Verdi di Milano.

Durante la mattinata è stato inoltre ribadito il valore educativo del canto corale, considerato un’attività in grado di incidere sullo sviluppo dei ragazzi, favorendo la conoscenza di culture e tradizioni, l’espressione delle emozioni e il potenziamento delle capacità comunicative, oltre a promuovere collaborazione, rispetto e fiducia reciproca.

La rassegna rientra nel progetto regionale “Cori di Classe”, sostenuto da Cori Lombardia e inserito nella progettualità nazionale “Choral Ne(x)twork”, coordinata da Feniarco e realizzata con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto prevede anche attività di formazione rivolte agli insegnanti per favorire la diffusione dei percorsi corali nelle scuole.